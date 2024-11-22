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▲22日清晨，台南市仁德某工地，發生地基下陷工安意外，一名看顧工地器材的夏姓男子，不慎機具壓住，送醫搶救宣告不治。（圖／翻攝畫面）

今（22）日清晨5時許，台南市仁德區保華路、崇德路口工地發生地基下陷的工安意外，一名守夜看顧工地器材的53歲夏姓男子，不慎被傾倒的機具壓住，脫困時已失去生命跡象，緊急送往台南市立醫院搶救，仍傷重宣告不治。南區職業安全衛生中心和台南市職安處立即派員前往處理，目前已要求工地停工，該工程先前共檢查7次，停工、罰鍰各1次，罰鍰14萬元，全案將依過失致死移送台南地檢署偵辦。據了解，該工地正在實施污水下水道系統幹管工程，未料清晨時分，突然出現地基下陷，造成機具傾倒，壓住守夜的夏姓男子，台南市政府消防局獲報，出動6車13人趕往現場搶救，抵達現場時，發現夏男臉部發紺、頭皮外翻，受困2小時，救出時已無呼吸心跳，送醫搶救不治。根據初步研判，雇主對於露天開挖作業，可能損壞地下管線致危害勞工，並未採取移設等必要措施；工作場所有立即發生危險時，雇主或工作場所負責人未即令停止作業，同時使勞工退避至安全場所。勞工局也指出，該工程截至目前，共檢查7次，停工及罰鍰各一次，罰鍰14萬元；全案依過失致死罪嫌移送台南地檢署偵辦。