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清華大學2016年合併新竹教育大學後，再傳出將整併私立中華大學。對此，中華大學校長劉維琪今（22）日證實，與清大合作很久之前就在討論，了解清大有半導體研究學院需求，需要土地、空間來建大樓，董事會了解後覺得可以共襄盛舉，預計1年內完成合校計劃書，最快114學年度停招。劉維琪表示，近期了解清大有半導體研究學院需求，很需要土地、有空間來建大樓。董事會經了解此事後，覺得可以共襄盛舉，透過無私捐贈土地、資產協助台灣半導體產業的人才培育。劉維琪強調，學校並非財務狀況出問題才要整併，學校還有7億多元的資產，而非被迫退場，而是想要成要更大的事情。現有教職員也確保至少延聘6加1年，教師部分則因清大是國立大學，有員額限制，未來會依照教師意願以專案教師延聘。劉維琪表示，半導體研究院是獨立學院，不受清大校務會議與校長指揮，是政府特別設立的學院，很看好此次合作，希望因此讓中華大學成為台灣之光，讓校地成為國際級基地，讓老師因此蛻變。如果可行，最快明年9月就會停招。至於目前規劃進程，劉維琪表示，希望明年3月有具體合校方案，進入雙方學校校務會議，如果通過後就會呈報教育部核定，期望兩校整併能成為範例。教育部對此回應，目前尚未收到兩校整併計劃書，但若是參考台灣科技大學及華夏科技大學的整併模式，後續收到具體方案後會在確保學生、教職員權益下給予比照協助。台科大與華夏整併案是台灣第一個公併私案例，於112年5月獲得教育部通過，華夏科大在112學年度停招、115學年度結束後停辦，經解散清算後，剩餘校產捐贈台科大，教師轉任台科大專案教師，協定保障6年。華夏科大原有學生採原校、原地畢業模式，達到畢業條件後領華夏科大畢業證書。