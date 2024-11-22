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涉入民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案，京華城容積弊案的前鼎越開發董事長朱亞虎，因對案情「全部認罪」，今（22）日或具保停押，以200萬元交保。就在友人及律師到北院替他辦保後，近2小時，朱亞虎穿白色衛生衣、夾腳拖，在友人攙扶下走出台北看守所。朱亞虎走出看守所後，媒體問他，「被押55天交保有沒有什麼話想說」、「認罪了嗎」、「坦誠的對象有沒有包括柯文哲」、「金額大概多少」等問題，朱亞虎通通沒有做出任何回應，跟著友人坐車離開。今日檢方聲請朱亞虎具保停押後，朱亞虎的親友與律師在下午2時30分許，帶著200萬現金到台北地院幫朱亞虎辦保。而朱亞虎也是目前涉入京華城案，唯一認罪的被告，檢方因此聲請具保停押。