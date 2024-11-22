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▲張哲瀚穿上特別定製款藍色套裝還披戴翅膀，以特殊造型亮相。（圖／張哲瀚提供）

中國男星張哲瀚先前曾因演出耽改劇《山河令》吸引許多粉絲喜愛，不過在他正當紅期間，卻因一張日本賞櫻照，地點位在靖國神社附近，導致他被中國官方封殺，就連微博帳號也被註銷。如果事隔3年，他近期前往韓國開唱，終於吐露當年的心聲，表示自己拍照當下，根本不知道身後的建築是什麼，「我是一個土生土長的中國人，我從來沒有、也永遠不會參觀、不會參拜靖國神社」，更高喊「我深愛我的祖國！」張哲瀚近日首次在韓國開唱，「洪荒劇場2.0」演唱會除了全新編排的舞曲及多首新歌首唱外，舞台設計與服裝造型全面升級。其中，演唱到山河令插曲〈無題〉時，他身著EHz· Z特別定製款藍色套裝，披戴翅膀造型亮相，服飾的垂墜質感搭配冰藍髮色，體現有如「水」般的輕盈靈動，藍色漸變半透明翅膀則在材質上別出心裁，採用固態材質，呈現有如「石」般的堅韌沉靜，達到剛柔並濟的韻味。接著在彈唱完〈Going Off 了〉這首歌時，張哲瀚在台上有感而發，表示「剛演唱的這首歌，中文名『了』，是了結的意思，今天也想把一些事情做個了斷。」他取下鋼琴前的麥克風走到舞台中央，沉思片刻後說，「3年了，我一直沒有找到機會，跟所有人陳述當年的事實。但是現在，我想對所有人說，2018年的櫻花季，我沿著千鳥淵步道一路賞櫻，路過一個花園，當時並不知道身後是什麼。3年後看到新聞，當我想去解釋時，我已經失去了所有可以解釋的管道。」張哲瀚又說，「我是一個土生土長的中國人，我從來沒有、也永遠不會參觀、不會參拜靖國神社。我深愛我的祖國，是大家的信任和支持支撐我走到今天，謝謝你們。」說罷便對台下觀眾深深鞠躬表示感謝，並帶動台下觀眾一同高唱〈中國人〉。在演唱會尾聲，張哲瀚一如既往地感謝了那些一直陪伴在他身邊的粉絲。他表示，無論身處何地，都會堅守藝術初心，繼續用更好的作品傳遞正向能量，一同感受音樂的力量與美好。