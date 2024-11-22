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台北地檢署偵辦京華城容積弊案金流，及民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案，有新發展！同樣涉入本案的前鼎越開發董事長朱亞虎，今（22）日獲檢方聲請具保停押，在羈押55天後，以200萬元交保，下午2點30分許，朱亞虎的律師和親友，帶著200萬現金到台北地院辦保後，下午4時許，朱亞虎就在友人的陪同下，穿長袖衛生衣和夾腳拖，離開台北看守所，恢復自由。對此，律師黃帝穎表示，朱亞虎認罪行賄、坦承犯行，更獲檢察官同意具保停押，都是對柯文哲違背職務收賄罪的「致命重擊」。他強調，近十年各級法院的貪污判決，只要有行賄被告認罪，收賄被告都判有罪，無一例外。目前朱亞虎獲北檢同意具保停押，是否轉污點證人，值得後續觀察。黃帝穎認為，法院裁定羈押朱亞虎的罪名是「違背職務行賄罪」，如今朱亞虎坦承犯行的供述，足以讓檢方同意具保，代表朱亞虎證詞具關鍵價值，以定罪柯文哲「違背職務收賄罪」。而柯文哲「違背職務收賄罪」是貪污治罪條例最重無期徒刑的重罪。至於李文宗被檢方聲請延長羈押，可見其配合司法的程度，遠不如朱亞虎。