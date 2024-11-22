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勞動部公務員輕生事件延燒，中央、地方陸續傳出公務員受職場霸凌，至於遭指涉嫌職場霸凌的前北分署長謝宜容，直到今（22）日早上才上傳影片道歉，仍遭民眾砲轟。律師林智群今天也在臉書發文指出，謝宜容在事發後可以態度強硬，因為她是事務官（公務員），如果是政務官，一定是道歉下台，然而她是公務員，要拔掉身份是很困難的。林智群直言，謝宜容為何態度強硬？「因為她是事務官／公務員啊！」若她是政務官肯定道歉下台，但要是公務員拔掉身份就有難度，公務員只要不貪汙、不犯大錯，要降職、停職都很難，行政機關可以做出處分，公務員也可以提行政訴訟，要求廢棄原處分。林智群表示，勞動部第一份調查報告，分了幾個事件進行調查，結論看不出來可以記兩大過停職，現在因為民意，只好這樣處理，謝女接下來走行政訴訟，處分一定會被廢棄掉的，「謝女的底氣是這樣來的，她可以不甩勞動部、行政院，因為她有公務員身份保障」。