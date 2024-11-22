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自從前總統川普（Donald Trump）在美國總統大選中獲勝以來，比特幣不斷挑戰歷史新高，現已逼近10萬美元大關。但對英國這一位不小心弄丟存有比特幣硬碟的男子豪爾斯（James Howells）來說，比特幣越漲看在眼裡卻是越心痛。豪爾斯不斷要求開挖垃圾掩埋場找回硬碟，但當地市議會不允許，如今豪爾斯宣布起訴市議會，求償5億英鎊，這是豪爾斯聲稱自己硬碟內所存比特幣的現值。綜合外媒報導，39歲的豪爾斯是一位住在英國威爾士紐波特（Newport）的IT工程師，他於2009年開始挖比特幣，挖出8000枚比特幣後存在電腦硬碟內的私人金鑰裡，而後因為電腦升級，豪爾斯將硬碟拆下來放在辦公桌的抽屜裡。不料2013年時，豪爾斯當時的伴侶整理房間時，將硬碟當作垃圾扔掉。豪爾斯相信硬碟被埋在紐波特的一個垃圾掩埋場中，多來年持續請求紐波特市政府允許他進入垃圾掩埋場開挖，但是都遭到紐波特市議會拒絕。豪爾斯願意自掏腰包付費開挖，甚至一度承諾提供8000枚比特幣的25％現值當作回饋當地的報酬，但市議會仍不為所動。市議會表示，宛如大海撈針的挖掘工作將對週邊環境產生巨大的影響，且根據垃圾掩埋場的規定不能進行相關挖掘，更何況經過多年，硬碟很可能早已損壞。豪爾斯上月宣布起訴紐波特市議會，並求償5億英鎊，這是當時豪爾斯硬碟內所存8000枚比特幣現值。如今隨著比特幣狂漲，8000枚比特幣的價值已經超過6億英鎊。豪爾斯表示，等到明年，自己硬碟內的比特幣價值可能就會超過10億英鎊，「紐波特藏著一個寶物，但紐波特市議會不想尋找它」，豪爾斯無奈地說。紐波特市議會發言人則表示，豪爾斯的天價求償毫無根據，市議會將全力對抗。