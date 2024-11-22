黑浮集團今年9月陸續關閉多家門市，同集團旗下多個品牌也傳出經營不善，沒想到今（22）日集團發出聲明，宣布即日起所有品牌短暫進行店休，並讓全體員工帶薪休假。黑浮創辦人暨執行長沈宗賢坦言，這是他創立黑浮集團以來最困難的一刻，集團同時啟動「黑浮集團共創新生計畫」，邀請台灣在地企業夥伴與社會大眾投資，支持品牌新生。
黑浮集團今日發出聲明，宣布旗下品牌「黑浮咖啡」、「奎克咖啡」、「湳洋鍋物」、「麟鄰茶寓」及「朗芙法式甜點」全台分店，即日起短暫進行店休，並讓全體員工帶薪休假，恢復身心後再蓄力迎接未來的挑戰與轉機。黑浮集團解釋，此決策是因全球疫情後續效應、經濟壓力、市場挑戰與颱風災害帶來的困境，也承諾所有顧客權益將受到完整保障，未來會通過官方社群即時發布陸續恢復營業相關公告。
黑浮集團同時啟動「黑浮集團共創新生計畫」，邀請台灣在地企業夥伴與社會大眾共同參與，分為企業投資、策略聯盟、個人投資3種形式，可投入最高1000萬元等金額，以提供報名連結表單方式，填寫後將有專人聯繫，並詳細說明計畫內容，期許品牌分店重新起航。黑浮創辦人暨執行長沈宗賢也坦言，這是他創立黑浮集團以來最困難的一刻。
事實上，「黑浮咖啡」2011年起在高雄發跡，全盛時期全台有11家分店，但今年9月開始，2個月內陸續關了4家門市，包括台北復興店、台北信義店、高雄岡山店、屏東東港店；同集團旗下多個品牌也傳出經營不善，包括黑浮高雄文山店、高雄台鋁店無預警暫停營業；奎克咖啡高美店11月19、20暫停營業、巨蛋店11月19、20暫停營業；湳洋鍋物博愛店暫停營業、炸點串串場高雄店暫停營業。
黑浮集團日前才澄清，表示「集團沒有倒閉」，各品牌分店部分有在營運中，有些店休狀況是因人員整頓，目前已經成功引入投資策略夥伴，內部正積極做品牌重塑計畫，並坦言，近年面臨疫情、融資環境嚴峻等困難，加上今年下半年好幾個颱風進而出現短暫財務壓力，但黑浮面臨這麼多挑戰會努力克服、沒有想要放棄。
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黑浮集團同時啟動「黑浮集團共創新生計畫」，邀請台灣在地企業夥伴與社會大眾共同參與，分為企業投資、策略聯盟、個人投資3種形式，可投入最高1000萬元等金額，以提供報名連結表單方式，填寫後將有專人聯繫，並詳細說明計畫內容，期許品牌分店重新起航。黑浮創辦人暨執行長沈宗賢也坦言，這是他創立黑浮集團以來最困難的一刻。
事實上，「黑浮咖啡」2011年起在高雄發跡，全盛時期全台有11家分店，但今年9月開始，2個月內陸續關了4家門市，包括台北復興店、台北信義店、高雄岡山店、屏東東港店；同集團旗下多個品牌也傳出經營不善，包括黑浮高雄文山店、高雄台鋁店無預警暫停營業；奎克咖啡高美店11月19、20暫停營業、巨蛋店11月19、20暫停營業；湳洋鍋物博愛店暫停營業、炸點串串場高雄店暫停營業。
黑浮集團日前才澄清，表示「集團沒有倒閉」，各品牌分店部分有在營運中，有些店休狀況是因人員整頓，目前已經成功引入投資策略夥伴，內部正積極做品牌重塑計畫，並坦言，近年面臨疫情、融資環境嚴峻等困難，加上今年下半年好幾個颱風進而出現短暫財務壓力，但黑浮面臨這麼多挑戰會努力克服、沒有想要放棄。