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勞動部勞動力發展署北分署爆出職場霸凌案，導致一名39歲吳姓公務員輕生，有傳言指出吳男送醫時推出時沒蓋白布，是因為北分署施壓所致。對此，新北市消防局今（22）日說明，應家屬要求將患者送醫，下樓期間因現場空間狹小，救護人員採用椅式擔架將患者經由電梯運至一樓，再移動至擔架床上，並迅速送往醫院急救，救護處置全程均依相關規定執行。新北市消防局指出，4日上午獲報新莊區行政院中央合署辦公室發生輕生案件，立即隨即派遣2輛救護車前往處置，依現場人員引導至該分署4樓資訊小組辦公室，經評估患者無生命徵象且身體呈現僵硬狀態，隨即依救護流程進行CPR急救，並應家屬要求將患者送醫。新北市消防局說明，，因屍僵尚不完全符合明顯死亡定義，且家屬不在場，事後易引發爭議，消防局依處理相關送醫流程，聯繫家屬將患者送醫；針對類似救護案，原則上都會急救、送醫，除非家屬到場，經評估願意放棄急救。新北市消防局表示，搬運患者下樓期間，因現場空間狹小，救護人員採用椅式擔架將患者經由電梯運至一樓，再移動至擔架床上，並迅速送往醫院急救。上述整體報案受理及救護處置全程均依相關規定執行。新莊警方也指出，本（11）月4日上午7時55分接獲通報案件，員警於8時11分抵達現場，此時消防人員正在進行CPR，到了8時22分協助患者上救護車，並於8時29分抵達醫院，後續才由醫院宣告死亡。