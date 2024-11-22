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▲韋喆（右）在演唱會上和阿布絲（左）一起合唱，他也大讚對方很有才華。（圖／川流音樂提供）

「全方位創作歌手」韋喆（Keril）來自充滿奔放海洋氣息的聖露西亞，11年前開始到台灣學中文、唱華語歌，2019年參加音樂選秀節目《聲林之王2》後，開始被大家認識，今年終於成功獲得永久居留證，他激動表示：「台灣就是我的家」，現在有了居留證，更有動力用音樂回饋這片土地。而他今（22）日也舉辦人生第一場演唱會，雖然已經動用到老本，甚至需要延期繳房租，但他仍堅持自己的夢想，也幸好他最近接到不少工作機會，才不至於太擔心未來的生活韋喆表示：「拿到居留證的那一刻，心裡好踏實，畢竟來台灣11年了，經歷了語言的障礙、文化的適應，到現在可以慢慢的融入，這一路真的經歷了不少挑戰。對我來說，這張居留證不只是身份的轉變，更多的是一種歸屬感。」他也高喊：「台灣就是我的家！有了這個身份，我可以更自在地去做自己喜歡的事」，而他也更有動力用音樂回饋這片土地，非常感謝台灣！韋喆今日也終於舉辦人生第一個專場演唱會，他透露自己是經濟系的，所以對於支出、預期效益、報酬、成本等有一定的概念，但他對音樂夢想無法這麼理性的看待，這次為了音樂，甚至已經挪用到他當初來台準備的緊急預備金。身旁工作人員還爆料：「這次的演出，其實韋喆是將自己的房租跟房東往後延期，才能有辦法先支付場地費用，甚至到了擔心下個月的生活費該怎麼辦的程度」，所幸近來韋喆獲得很多新的合作機會以及廣告拍攝，所以收入不是太大的問題。韋喆為了這次的演唱會相當認真準備，也跟非常多優秀的音樂人一起合作演出，豪華陣容包含歌手阿布絲、斑恩、思遠、黑龍等，韋喆分享：「在台灣的這塊土地認識到很多不同的朋友，非常感動也很滿足！其中我覺得阿布絲是一位非常有才華的音樂人，和她一起創作或討論音樂的過程中我都會被她的音樂深深感動。」被問到完成演唱會後，接下來的音樂目標，韋喆則興奮透露：「辦完專場演唱會後，我的下一個目標是進一步探索更多音樂的可能性，包括創作新的作品，希望也能在國際間擴展我的音樂視野。」