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嘉義一名陳姓婦人於本（11）月16日產下一名女嬰，醫護沒有清楚說明原因就把女兒送到加護病房，未料在當日深夜，父母卻接到急救通知及放棄急救書，隔天清晨2點半女嬰無呼吸死亡，家屬怒控醫院疏失，要提告過失致死。對此，院方表示，已對家屬表達慰問，尊重司法流程，會配合調查提供相關紀錄。據了解，陳姓婦人在16日上午9時30分許產下女嬰，隨後女嬰就被送入了小兒科加護病房，同日深夜11時30分，醫院卻突然通知女嬰父母，需簽署放棄急救通知書，接著過了2個小時，醫院表示女嬰已沒有了呼吸心跳。對此，家屬難以接受，認為醫院與醫師過程中有疏失，將提出過失致死告訴。檢警於20日對女嬰遺體進行相驗，21日解剖釐清確切死因。院方也進行公告，指出女嬰出生時，醫院初步檢查結果顯示新生兒狀況良好，但產後不久，院方團隊注意到新生兒出現異常徵狀，經快速評估後決定立即轉入加護病房進行進一步治療照護，經過全力進行急救及後續的醫療照護，女嬰最終於17日確認不治。院方向家屬致以深切的慰問與關懷，並已啟動生產事故救濟關懷機制。