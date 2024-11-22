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▲吳春城詢問說，如果比照民間企業，考試院如同是政府的人資部門，所有組織改革，都是從人資策略開始，但考試院有沒有發揮這個功能？（圖／業者提供）

立法院22日舉行「行使考試院院長、副院長及考試委員同意權案公聽會」，民眾黨團代表、立委吳春城以「公務員的平庸之惡」為題，對當前公務人員的弊端提出心得及建言，吳春城並引用政治學家漢娜‧鄂蘭的說法，直指現在的公務人員集體「不去思考」、「只去配合體制」，忽略與漠視人類心靈深處對道德的體悟，所犯下的「平庸之惡」，是當前公務體系最大的問題。吳春城表示，即將重新入主白宮掌權的美國前總統川普表示將任命科技巨頭馬斯克領導「政府效率部」，馬斯克則計畫將聯邦政府428個機構精簡至剩下99個，將一口氣刪減四分之三，認為只需要剩下四分之一的機構部門就可以運作，簡化行政機構，同時藉以削減政府浪費。吳春城詢問說，如果比照民間企業，考試院如同是政府的人資部門，所有組織改革，都是從人資策略開始，但考試院有沒有發揮這個功能？看起來是沒有！考試院如果只是一個老態龍鍾的部門，大家也就不用期待中華民國政府是一個優秀聰明的管理團隊，即使政黨輪替、新任的總統天縱英明，也都只是一時的，36萬的公務人員大軍，才是政府的主力。吳春城進一步表示，公務員都是經過高、普考試的人才，但公務人員卻普遍流傳「人在公門好修行」這句話，進入公部門後，大概只要兩年的時間，滿腔熱情就消磨殆盡、意志消沉，這是什麼原因所造成？他引述政治學者，漢娜‧鄂蘭的論點「平庸之惡」，認為這正是當前公務人員最大的問題。吳春城進一步解釋說，所謂的「平庸之惡」是一種不思考、不傾聽人類道德的心靈，也不去思考對於整體社會的利弊。這種惡，是平庸的，是把個人完全同化在「體制之內」，只知道「服從體制上的安排」，「默認體制」，這種集體「不去思考」、「只去配合體制」，忽略與漠視人類心靈深處對道德的體悟所犯下的「平庸之惡」之罪，集體而言，可能大於「極端之惡」。近期勞動部爆發員工遭霸凌事件，甚至引發憾事，讓爭功諉過、人事升遷往往「講究血統純正，不在小圈圈內就沒份」、勞逸不均等公職環境「暗黑面」浮上檯面，而這位分署長，被質疑是攀緣上民進黨的文官，而能連跳級升任分署長。這種公務系統，正是讓公務員士氣低落的最重要原因。此外，他20日質詢國發會副主委詹方冠等相關官員，總經費高達8400億元的前瞻計畫已經是最後一期，錢都快要花完了，但是「前瞻」目標達成了嗎？他要詹方冠副主委自己為前瞻計畫打分數，但詹方冠回答不出來，原因不就是所謂的「前瞻計畫」根本沒有目標、更沒有前瞻可言，只知道用舉債方式找錢，結果到處都在反應錢不夠、人不夠，什麼都不夠，政府越來越臃腫、肥大，但有確實發揮「前瞻」的效果嗎？吳春城強調，臺灣未來三十年所要面對最大、最嚴重的就是人口問題，未來三十年台灣將減少將近1000萬人口，政府每年投入1200億元在改善少子化問題，結果卻是每年新生兒人數降至十萬人以下的時間提早了15年，少子化問題惡化得更嚴重，這些錢到底是怎麼花掉的？公務單位總是處在慣性思維當中，「要開大學就一直開、要關大學就一直關」，這是我們需要的公務人員嗎？吳春城也感慨地表示，考試院早已是一個冷衙門，唯一有心改革的是前院長關中，當年他希望推動公務人員淘汰制度，希望推動考績法修正案，明訂公務人員考績丙等不得低於3％，結果引起強烈反彈，最後陣亡在立法院裡。但是關中仍不放棄，仍按部就班地推動六大文官制度興革方案；包括：一、建基公務倫理、形塑優質文化。二、統整文官法制、活化管理體系。三、精進考選功能、積極為國舉才。四、健全培訓體制，強化高階文官。五、落實績效管理、提升文官效能。六、改善俸給退輔、發揮給養功能。曾有媒體記者詢問關中，「文官制度改革近年來有沒有成效？有進步嗎？」關中的回答是：「我必須很坦白地說，這幾年的公務人員要說有什麼改革的話，其實最大的改革，就是沒有改革。」實在讓人不勝唏噓。吳春城語重心長地說，民進黨長期一直主張廢除考試院，但是一旦成為執政黨就不想廢了，因為可以增加更多酬庸的籌碼；但是「廢考試院」會慢慢成為全民共識，這一屆可能是最後一屆了，希望這屆考委，好好改革，為自己，也為考試院，留下好名聲！