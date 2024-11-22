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▲陸弈靜曾經7度落空，今年第8度入圍金馬獎，還在等待開胡、獲獎。（圖／記者陳明安攝）

▲張榕容對金馬禮服的選擇標準是，自己看了覺得好看就好，不太會去管旁人的想法。（圖／記者陳明安攝）

▲劉奕兒透露明天金馬獎典禮不會穿白色禮服。（圖／記者陳明安攝）

▲曾沛慈近來為了出席金馬獎典禮而準備，暫時戒澱粉，自嘲出現戒斷症狀。（圖／記者陳明安攝）

第61屆金馬獎入圍最佳女配角的其中4位：《白衣蒼狗》陸弈靜、《鬼才之道》張榕容、《BIG》曾沛慈與《女兒的女兒》劉奕兒先在入圍午宴上碰頭，女明星最被關注的除了得獎機率外，莫過於紅毯禮服造型，曾沛慈表示自己已經疏於飲食管理太久，從疫情開始就沒在控制，近日藉著準備金馬造型才又逼自己要吃健康食物，直呼：「明天典禮結束，我只想去吃鹹酥雞，這陣子有一種『糖戒斷症』的感覺。」劉奕兒因為角色是短髮女同志，造型很帥氣，不好意思透露已經被叫「國民男友」。今年5位女配角入圍者除了《小雁與吳愛麗》楊貴媚缺席，其他4位都到場，彼此的角色類型都不同，演出各有各的精彩，評審勢必得傷一番腦筋。其中已經是第8度戰金馬的陸弈靜，雖然還是覺得拍戲不是為了得獎，也對於自己在《白衣蒼狗》被提名覺得意外，因為自覺戲分不夠多，可是感覺得出在楊謹華7度摃龜金鐘獎今年破蛋開胡後，陸弈靜對於抱回金馬獎還是有些在意，含蓄說自己多次入圍像是「接通告」 一每次都來演入圍者、演了8次，聽的主持人接口道：「也許今年您會演到別的角色？」她笑了一下：「我就，隨緣啦。」剛好過去都是「蔡明亮班底」的楊貴媚與李康生今年也都獲得提名，也許老夥伴能在典禮上重聚，她有些吞吞吐吐，說道：「你知道，就很尷尬，該是誰是誰，好不好？」李康生和楊貴媚都是「前金馬帝后轉戰配角」，而陸弈靜尚未獲獎，又碰上楊貴媚來勢洶洶，自然很難不好回答。張榕容近來忙拍戲，因此早出晚歸，小孩子比較常跟家裡其他大人在一起，還不知道媽媽週六要美美出席金馬獎典禮，對於服裝的選擇，她認為自己穿了好看就好看，向來不會太管其他人怎麼說，這次也是工作人員幫她拍了一些照片，她就選了覺得OK的服裝。曾沛慈是替自己的服裝先打滿分，也表現出平和的態度：「當天我只希望大家一起漂亮就好。」先降低「紅毯最美」爭奪戰的火藥味。至於今年帥氣取勝的劉奕兒，也會結合戲裡角色的感覺，只透露不會是白色，有可能直接跨過「紅毯最美」之爭轉戰「紅毯最帥」。