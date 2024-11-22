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▲今（22）日下午5時46分許，國道1號北上新營路段289公里處發生連環車禍，，有4輛小客車及1輛大貨車發生追撞事故。（圖／翻攝台南道路救援張家班臉書）

▲今（22）日下午5時46分許，國道1號北上新營路段289公里處發生連環車禍，，有4輛小客車及1輛大貨車發生追撞事故。（圖／翻攝台南道路救援張家班臉書）

今（22）日下午5時46分許，國道1號北上新營路段289公里處發生連環車禍，有7輛小客車及1輛大貨車發生追撞事故。從事發現場畫面發現，現場車殼散落一地，有2台小客車更是嚴重翻覆、凹陷，台南消防局獲報緊急派出10車21人前往救援，事故也造成回堵約6公里，目前正拖吊處理當中。台南市消防局119勤務中心獲報，出動下營、佳里、大橋特搜、新營及麻豆消防分隊10車21人前往現場搶救；初步了解有8人受傷送醫，所幸意識清楚，送往柳營奇美醫院治療中，至於肇事原因及詳細案情，由國道警察第四大隊調查處理中。