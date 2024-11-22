今（22）日下午5時46分許，國道1號北上新營路段289公里處發生連環車禍，有7輛小客車及1輛大貨車發生追撞事故。從事發現場畫面發現，現場車殼散落一地，有2台小客車更是嚴重翻覆、凹陷，台南消防局獲報緊急派出10車21人前往救援，事故也造成回堵約6公里，目前正拖吊處理當中。 我是廣告 請繼續往下閱讀 台南市消防局119勤務中心獲報，出動下營、佳里、大橋特搜、新營及麻豆消防分隊10車21人前往現場搶救；初步了解有8人受傷送醫，所幸意識清楚，送往柳營奇美醫院治療中，至於肇事原因及詳細案情，由國道警察第四大隊調查處理中。▲今（22）日下午5時46分許，國道1號北上新營路段289公里處發生連環車禍，，有4輛小客車及1輛大貨車發生追撞事故。（圖／翻攝台南道路救援張家班臉書）▲今（22）日下午5時46分許，國道1號北上新營路段289公里處發生連環車禍，，有4輛小客車及1輛大貨車發生追撞事故。（圖／翻攝台南道路救援張家班臉書） 女嬰剛出生進加護！不到24小時離奇猝死 父母心碎擬提告醫院輕生公務員運送未蓋白布？新北消防局還原經過：家屬要求送醫謝宜容「公務員身份」成最大靠山！律師斷言：免職一定廢掉砂石車前後「夾殺自小客車」車體嚴重變形！駕駛送醫搶救不治 關鍵字 國道1號新營路段連環車禍小客車大貨車