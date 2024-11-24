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▲梁靜茹（左）和瑪莎分手後仍大方同台，兩人有愛溫馨的互動至今仍堪稱娛樂圈的「分手典範」。（圖 / 微博）

▲羅志祥（後）曾在演唱會中找來Selina當嘉賓，即使歷經熱戀、分手的緋聞，兩人依然維持友好的關係。（圖／資料照）

▲坤達（左）與陳意涵曾經交往至少2年的時間，不過在2012年時，卻傳出陳意涵狠甩男方，戀情已經破局。時隔3年後這對昔日戀人才破冰，但坤達也成為陳意涵「唯一鬧翻的前男友」。（圖／坤達、陳意涵臉書）

娛樂圈中有不少演員、明星們在合作中擦出愛火，轟轟烈烈的愛情故事一直以來都是大眾津津樂道的話題，不過並非每段戀情都能開花結果、步入婚姻，分道揚鑣、各自安好對彼此而言未嘗不是一種好選擇。《NOWnews今日新聞》也特別盤點了3對令人意想不到的昔日演藝圈情侶檔：梁靜茹和瑪莎、羅志祥和Selina、坤達和陳意涵，一起來回顧藝人們的舊愛。華語歌后梁靜茹與樂團巨星五月天的瑪莎其實多年前曾有一段情，鮮少傳出緋聞的兩人過去曾因同在一家經紀公司而日久生情，開始長達4年的低調秘戀，雖然雙方從未鬆口認愛，但緋聞可謂紅遍華語歌壇。可惜當時瑪莎當時還是不婚主義，與梁靜茹在婚姻上無法取得共識，導致這段戀情無疾而終，而女方也在2010年時另嫁美籍華人趙元同。不過這對昔日戀人即使以分手收場，雙方關係仍舊相當良好，2017年時梁靜茹還受邀擔任五月天演唱會的嘉賓，在舞台上與瑪莎熱唱，聽聞瑪莎與設計師老婆謝葦怡（Vicky）即將升格當爸媽的好消息，她還以過來人的身分大方送上祝福，兩人有愛溫馨的互動至今仍堪稱娛樂圈「分手典範」。藝人羅志祥情史相當豐富，李毓芬、楊丞琳、愷樂、徐懷鈺等女神都是他曾經的緋聞對象。不過資深名嘴許聖梅卻爆料，在諸多「前女友」中，羅志祥其實只對一位女神付出真心、談婚論嫁，那就是S.H.E的Selina（任容萱）。2005年時，Selina曾被爆出與羅志祥談起地下戀，但雙方並未承認這段戀情，始終以「好朋友」相稱，不過Selina卻被拍到頻頻出入男方住處，過從甚密的兩人私下相約打球的畫面也全都被挖。許聖梅昔日曾在節目中透露，兩人的關係也獲得了羅媽媽的認可，羅志祥在訪談中提到的理想型就是在暗指Selina，可惜他們還是在隔年6月分手。關於分手理由外界眾說紛紜，有報導稱羅志祥因嫉妒女方與其他男藝人走太近而醋意大發，也有人爆料其實是Selina的爸爸反對小倆口，認為男方長的太帥，令人沒有安全感。不過即使歷經熱戀、分手的緋聞，兩人依然維持友好的關係，Selina不僅曾擔任男方演唱會嘉賓，去年女方公開懷孕消息時，羅志祥也大方送上祝福。令許多影迷意外的是，如今已各自成家的演員坤達與陳意涵，其實曾經交往至少2年的時間，只不過不同於前面2對前戀人，坤達與陳意涵分手後可說是澈底鬧翻。早在2010年時，性格直爽的陳意涵在修杰楷的介紹下認識了坤達，兩人墜入愛河後甚至一度傳出婚訊。不過在2012年時，穩定交往的兩人卻傳出戀情已經破局，根據當時報導，分手的關鍵原因是坤達在某次公開活動中，間接影射、公開戀情，此舉直接踩到陳意涵雷區，她一氣之下便以「沒感覺了」為由衝動狠甩男方。事後陳意涵雖然釋出善意，想與坤達重做「好友」，但男方好友包括幫兩人牽線的修杰楷都強力制止，直到2015年在修杰楷與賈靜雯的婚禮上，這對昔日戀人才開始破冰，但坤達也成為後陳意涵「唯一鬧翻的前男友」。