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今（22）日凌晨1時許，高雄市湖內區正義一路某民宅，發生槍擊命案，37歲林姓男子遭積欠8萬元債務，遂夥同友人周男、林女前往討債，抵達44歲蘇男的住處時，賴男也駕車趕到，雙方一見面爆發衝突，賴男持槍掃射卻誤傷蘇男，有子彈擊中周男的胸口，林男的右手也遭子彈打傷，賴男眼見事情鬧大，犯案後火速逃離現場，蘇男送醫搶救不治，周男仍在急救中。專案小組鎖定犯案車輛，循線以車追人，分別於今天下午16時許及17時30分許逮到涉案的余男及邱女，其他共犯仍在追緝當中。據了解，林男遭積欠8萬元的債務，今天凌晨，他找來友人周男及林女助陣，相約蘇男的住處談判、協商債務，3人剛抵達蘇男住處時，賴男就駕車趕到現場，雙方一見面隨即爆發衝突，賴男持槍狂開了2、3槍，混亂中，子彈擊中蘇男的腹部，以及對方人馬周男的胸口，2人當場失去意識，林男也因衝上前搶奪槍枝，遭棍棒毆打受傷，右手被流彈打傷，場面一度混亂。警消獲報後趕抵，立即將3名傷者送醫搶救，蘇男因傷重宣告不治，周男目前仍在加護病房搶救中，林男經治療無生命危險。後續警方組成專案小組，今天下午16時許，在鳳山區凱旋路停車場先將有毒品通緝的41歲余姓男子共犯查緝到案；另於17時30分許在大社區鹽埕巷逮捕涉案車輛車主21歲邱姓女子，並在大社區鹽埕巷發現在逃犯嫌使用自小客車，車內背包起獲一把已拆成零件之改造槍械、二把空氣手槍、 30餘發子彈及變裝用假髮等物，目前仍全力查緝其他共犯。余男到案後坦承犯行，全案依違反槍砲、殺人等罪嫌移送法辦。