我是廣告 請繼續往下閱讀

今（22）日晚間8時40分，台南市佳里區發生芮氏規模5.4地震，震央在台南市政府北方23.2公里處，深度7.7公里，屬於極淺層地震，且又接連發生地震，台鐵部分區段依照規定慢行。11月22日20:40在台南市政府北方 23.2 公里，發生芮氏規模5.4地震。台鐵表示，嘉義、新營、善化各4級，斗南=台南間按4級地震規定辦理；台南、二水、彰化各 3級，台南=岡山間、斗南=花壇間(含集集線)、彰化=台中間、彰化=沙鹿間(含成追線)各按3級規定辦理。依照台鐵規定，3級地震第一趟列車以60K/H慢行至前方站，並檢視路綫，如無異狀第二趟列車起恢復原速度；4級、5弱地震：第一趟列車以30K/H，第二趟列車起以60K/H慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。高鐵也提到，於嘉義至台南路段測得1～3級地震告警，已依照應變作業程序，針對地震影響路段，進行路線及設施巡檢。為確保旅客安全，巡檢期間，通過受地震影響路段，各車次將依速限降速行駛，可能因此造成延誤，敬請旅客見諒。