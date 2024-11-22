今（22）日晚間台南地區一連發生多起有感地震，其中20時40分芮氏規模5.4地震最大，震度甚至達到5弱。而台南市麻豆區22時17分起接連發生4起地震，最大震度有4級，皆為極淺層地震，中南部都有感。

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台南市麻豆區22時17分芮氏規模4.0地震，地震深度10.7公里，震央位於台南市政府北方24.9公里，最大震度4級位於佳里區。23分再度發生芮氏規模4.6地震，地震深度11公里，震央位於台南市政府北方23.2公里，最大震度4級，發生在佳里、善化地區。

接著不到1分鐘又發生芮氏規模4.4地震，地震深度10.9公里，震央位於台南市政府北方22.7公里，最大震度4級，出現在佳里、善化區。第4起地震則是發生在晚間22時27分，芮氏規模4.0，地震深度10.6公里，震央位於台南市政府北方23.0公里，最大震度4級，出現在佳里區。

22:17「規模4.0」各地震度級
台南市地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
台中市地區最大震度 1級

22:23「規模4.6」各地震度級
台南市地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 3級
雲林縣地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
澎湖縣地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
屏東縣地區最大震度 1級
台中市地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級

22:23「規模4.4」各地震度級
台南市地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 3級
高雄市地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
澎湖縣地區最大震度 1級
屏東縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級

22:27「規模4.0」各地震度級
台南市地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級

針對台南晚間地震連發，中央氣象署地震測報中心技正林祖慰指出，今天晚間在台南的地震，發生原因是菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊相互擠壓，應力往西傳遞後，板塊較脆弱的地帶發生破裂所造成。

規模5.4的地震發生後，接續出現3至5個較小餘震是正常現象，由於破裂剛發生，要提醒南台灣民眾，未來3天內，可能還會有規模4.5以上的餘震出現，搭配近期降雨較頻繁，前往山區要特別留意安全。

▲台南地震。（圖／取自中央氣象署）
▲台南地震。（圖／取自中央氣象署）
▲台南市麻豆區22時17分起接連發生3起地震，最大震度有4級，皆為極淺層地震，中南部都有感。（圖／取自中央氣象署）
▲台南市麻豆區22時17分起接連發生4起地震，最大震度有4級，皆為極淺層地震，中南部都有感。（圖／取自中央氣象署）
▲台南市麻豆區22時17分起接連發生4起地震，最大震度有4級，皆為極淺層地震，中南部都有感。（圖／取自中央氣象署）

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