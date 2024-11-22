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▲台南市麻豆區22時17分起接連發生4起地震，最大震度有4級，皆為極淺層地震，中南部都有感。（圖／取自中央氣象署）

今（22）日晚間台南地區一連發生多起有感地震，其中20時40分芮氏規模5.4地震最大，震度甚至達到5弱。而台南市麻豆區22時17分起接連發生4起地震，最大震度有4級，皆為極淺層地震，中南部都有感。台南市麻豆區22時17分芮氏規模4.0地震，地震深度10.7公里，震央位於台南市政府北方24.9公里，最大震度4級位於佳里區。23分再度發生芮氏規模4.6地震，地震深度11公里，震央位於台南市政府北方23.2公里，最大震度4級，發生在佳里、善化地區。接著不到1分鐘又發生芮氏規模4.4地震，地震深度10.9公里，震央位於台南市政府北方22.7公里，最大震度4級，出現在佳里、善化區。第4起地震則是發生在晚間22時27分，芮氏規模4.0，地震深度10.6公里，震央位於台南市政府北方23.0公里，最大震度4級，出現在佳里區。台南市地區最大震度 4級嘉義縣地區最大震度 2級嘉義市地區最大震度 2級高雄市地區最大震度 2級雲林縣地區最大震度 1級彰化縣地區最大震度 1級台中市地區最大震度 1級台南市地區最大震度 4級嘉義縣地區最大震度 3級雲林縣地區最大震度 2級高雄市地區最大震度 2級嘉義市地區最大震度 2級彰化縣地區最大震度 2級澎湖縣地區最大震度 1級南投縣地區最大震度 1級屏東縣地區最大震度 1級台中市地區最大震度 1級苗栗縣地區最大震度 1級台南市地區最大震度 4級嘉義縣地區最大震度 3級高雄市地區最大震度 2級嘉義市地區最大震度 2級雲林縣地區最大震度 2級澎湖縣地區最大震度 1級屏東縣地區最大震度 1級彰化縣地區最大震度 1級台南市地區最大震度 4級嘉義縣地區最大震度 2級高雄市地區最大震度 2級雲林縣地區最大震度 1級嘉義市地區最大震度 1級針對台南晚間地震連發，中央氣象署地震測報中心技正林祖慰指出，今天晚間在台南的地震，發生原因是菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊相互擠壓，應力往西傳遞後，板塊較脆弱的地帶發生破裂所造成。規模5.4的地震發生後，接續出現3至5個較小餘震是正常現象，由於破裂剛發生，要提醒南台灣民眾，未來3天內，可能還會有規模4.5以上的餘震出現，搭配近期降雨較頻繁，前往山區要特別留意安全。