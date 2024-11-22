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在「2024 WBSC第三屆世界棒球12強賽」超級循環賽第2場比賽中，「侍Japan」日本棒球代表隊以9：6擊敗委內瑞拉，取得該階段的2連勝，朝24日的冠軍戰邁進了一大步。此役在第6局牧秀悟的致勝滿貫全壘打，幫助球隊逆轉戰局。賽後球隊監督井端弘和也表示：「他拯救了我們。」此役雙方纏鬥的很激烈，6局下日本隊處於3：5落後，1出局後由坂倉擊出右中外野的陽春全壘打，將分差縮小至1分。之後，球員們接連上壘，形成2出局滿壘局面，栗原靠選到保送將比分扳平。這時輪到牧秀悟打擊，他在面對對方投手Pedro Garcia的第二球——一顆偏高的滑球——將其擊向左外野中段觀眾席。這是一記完美的全壘打。牧秀悟在打擊出去後，雀躍地向一壘方向丟出球棒，高舉雙手，表達勝利的喜悅。他的這支滿壘全壘打，成為日本隊奪下這場比賽的重要一擊，為日本隊本屆賽會拿下7連勝，也是國際賽26連勝。井端監督賽後檢討這場比賽時表示：「在比賽初期，如果能在2局或3局時進一步得分，後續就會輕鬆許多。坂倉選手的全壘打、2出局後的串聯進攻，以及最後由牧秀悟完成的全壘打，對球隊意義重大，拯救了我們。」井端幕秀物牧秀悟的個性非常好，時常鼓舞球隊，稱他是「通常來說可以打四棒的球員」。