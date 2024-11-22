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今（22）日上午9時許，新北市三重區重新路五段、五谷王南街路口旁工地，發生嚴重工安意外，現場有2座吊塔不明原因掉落，釀成1死3傷悲劇。新北市勞工局表示，新北市勞檢處會同勞動部職安署前往檢查，初步判斷疑似因旋轉盤螺絲損壞，造成起重機掉落，後續仍待進一步調查確認。據了解，該工地為第二行政中心預定地建案，今天上午，高樓上的大型吊臂，疑似因故障脫落，鬆脫的零件殘骸掉落大街上，釀3人受傷送醫、1人死亡，死者為張姓男子（50歲）操作先掉落的起重機，但疑似該台起重機的旋轉盤螺絲鬆了，起重機跟著張男掉落後，也波及旁邊另1輛起重機也跟著掉落，最終導致張男送醫傷重不治。新北市勞工局表示，發生工安意外的工地屬丁類危險性工作場所，新北市勞檢處會同勞動部職安署前往檢查，初步判斷疑似因旋轉盤螺絲損壞，造成起重機掉落，後續仍待進一步調查確認。新北市勞工局表示，該工地屬丁類危險性工作場所，為避免災害擴大，已要求施工單位立即停工配合調查。由於事故已造成勞工1死3傷，涉嫌刑事責任，將函請司法機關偵辦；如事後作成不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，另將函請勞動部職安署依職安法處最高30萬元罰鍰。新北市工務局也說明，針對第二行政大樓工安意外，本案施工未做妥安全防護措施，依照違反建築法第63條規定，將依同法第89條規定處分監、承造人並予以停工至改善為止。