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▲男團選秀節目《SCOOL》中人氣頗高的林子宸，遭到前女友在網上爆料慣性劈腿。（圖／天空娛樂提供）

男團選秀節目《SCOOL》，近期話題火熱，許多選手也因此知名度大開，其中節目中被說長得很像男星林柏宏、還擁有「小林柏宏」稱號的選手林子宸，今（22）日被女網友指控多次劈腿，甚至還拍攝性愛影片外流，更踢爆他在錄製節目期間也腳踏兩條船，讓粉絲相當震驚，對此天空娛樂發出聲明，表示將撤銷林子宸的出道資格。一名女網友近期在Threads上發文，自稱是林子宸的前女友，指控林子宸在參加選秀節目期間屢次劈腿，更曬出林子宸深情道歉的對話截圖，以及跟林子宸交往期間的合照，強調自己絕非造謠，「我們10月中分手，他們9月就搞在一起了，一邊說覺得很對不起我，一邊說要補償我，然後又做一樣的事？」對於林子宸的各種行徑更直呼：「真的很噁心！」由於《SCOOL》總決賽在即，該節目的製作公司天空娛樂也緊急發表聲明，坦言林子宸還是會和其他選手一同錄製總決賽錄影，也會出席粉絲演唱會，不過已經撤銷他的出道資格：「他將不參與最終競爭，也無法參加出道資格的投票選拔，將不再爭取最終出道名額。」因此林子宸的人氣再高、表現再好，都已經確定不會出道成團。近期，選手林子宸的私人情感問題引發了廣泛關注，對此我們深感遺憾。作為一檔致力於培養新生代藝人的選秀節目，《SCOOL》始終堅持專業、公平與社會責任的核心價值。我們期望所有參賽者在追逐夢想的過程中，能成為正向榜樣，為觀眾傳遞積極的影響。經過節目組與各方的深入討論與審慎考量，為了尊重團隊合作精神與公平性，林子宸將與其他選手一同參加總決賽的錄製及粉絲演唱會，但他將不參與最終競爭，也無法參加出道資格的投票選拔，將不再爭取最終出道名額。我們相信，作為藝人，除了專業才能外，還應在公共領域中擔任榜樣角色，為粉絲與社會樹立正面形象。基於《SCOOL》的精神，是為了教育與打造如何成為一個合格的偶像，不只是能力與舞台魅力，同時也要兼具身為公眾人物的品德與質量。我們始終相信每位選手都有學習與成長的空間，並能在這個學習的過程中不斷超越自我，最終成為值得尊敬的偶像。我們衷心期盼他能從此次經歷中汲取教訓，以更加成熟的姿態迎接未來的挑戰。節目組將繼續秉持公平與專業的原則，為大家呈現更多高水準的節目內容。我們也希望此次事件不會影響其他選手追求夢想的步伐，期待總決賽帶來更精彩的表現，再次感謝大家的支持。