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歐洲車市接連遭遇打擊，先是美國福特汽車公司（Ford）昨（21）日宣布於歐洲和英國裁掉4000名員工，占福特歐洲員工總數14.3％。今日瑞典電動車電池製造大廠「Northvolt」又宣布已在美國聲請破產。Northvolt是歐洲最大的電動車電池製造商，曾被視為是歐洲電動車擺脫對中國電池依賴的希望，不料歐洲電動車落難之餘，Northvolt更是率先中箭落馬。綜合外媒報導，Northvolt在向法院遞交的文件中表示，公司帳上只剩3000萬美元現金，約只夠維持一週時間的正常運營。與此同時，Northvolt的負債高達58.4億美元，財運狀況的極端困難讓Northvolt不得不聲請破產。聲請破產將使Northvolt獲得約2.45億美元的融資，可望紓解Northvolt週轉的燃眉之急。Northvolt表示，目標是在破產重組期間維持正常運作，照常支付員工工資，以及對主要供應商履行義務並向客戶交貨。Northvolt的執行長卡森（Peter Carlsson）在宣布申請破產後隨即辭職，董事會臨時主約翰斯通（Tom Johnstone）表示，聲請破產是為了替公司的長期營運找到堅實的基礎，「儘管面臨挑戰，Northvolt將繼續履行其建立歐洲本土電池生產基地的使命」。