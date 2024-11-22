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2024年世界棒球12強賽超級循環賽進入尾聲，中華隊將明（23）日迎戰世界排名第一的日本武士隊。這場「台日大戰」備受矚目，總教練曾豪駒不斷被日媒追問先發人選，最終如外界預期，中華隊確定推派王牌左投林昱珉，扛起抗日的先發重任，將對決日本投手早川隆久。台日對決不僅是一場比賽，更有可能左右中華隊晉級冠軍戰的命運。林昱珉作為中華隊本屆比賽的王牌投手，首戰面對宿敵南韓主投4.2局被敲2支安打失掉2分，投出3次三振和1次保送，率領中華隊以6：3拿下勝利。由於林昱珉維持「投1休4」的節奏，複賽前兩戰對上委內瑞拉、美國皆未擔任先發，而是保留到複賽對陣日本。考量到本場比賽的歷史意義和爭取冠軍賽門票的重要性，派他登板的決定非常合理。第一，從歷史層面看，中華隊曾在2013年經典賽與日本激戰至最後一刻，僅以1分之差飲恨落敗。若本次林昱珉成功壓制日本打線，幫助中華隊奪勝，不僅可中斷日本國際賽場的26連勝，將為台灣棒球寫下歷史新頁；第二，從晉級條件分析，無論委內瑞拉與美國的比賽結果如何，只要中華隊能擊敗日本，都能在晉級競爭中占據最有利的位置。晉級路徑一：只要美國隊擊敗委內瑞拉，中華隊再戰勝日本，就可以與日本攜手晉級冠軍戰。晉級路徑二：若中華隊不敵日本，晉級仍有機會，只需滿足以下條件；美國擊敗委內瑞拉，且分差不超過8分，中華隊將以優質率（TQB）優勢勝過委內瑞拉，晉級冠軍戰。晉級路徑三：如果委內瑞拉擊敗美國，情況將變得更複雜，中華隊必須以超過2分的差距擊敗日本，並在中華隊、日本、委內瑞拉三隊戰績同為2勝1敗的情況下，中華隊將依靠TQB（對戰優質率）晉級。