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▲楊貴媚開心拿起人生第2座贏得的金馬獎出席《小雁與吳愛麗》慶功宴。（圖／記者蘇詠智攝）

▲楊貴媚（左二）以《小雁與吳愛麗》獲金馬獎最佳女配角，曾國城（左一）與李安（左三起）、夏于喬、謝以樂、林書宇、李屏賓一起在慶功宴上開心合影。（圖 ／記者林調遜攝）

楊貴媚繼20年前《月光下我記得》榮登金馬影后之後，今年才以《小雁與吳愛麗》得到最佳女配角，在慶功宴上太過開心，忘了把獎座放在公司，後來趕快請工作人員送來，差點沒辦法拍舉起獎座的美照。片中演她暴力情人的曾國城笑道：「妳比王寶釧還厲害，多撐兩年。」和曾國城同樣落馬的夏于喬則稱自己本來蠻平靜，結果楊𧫴華建議她多向宇宙喊話，竟讓她真的有了點得失心。《小雁與吳愛麗》讓楊貴媚在上個月《有生之年》獲金鐘獎視后後又拿下金馬獎，年度「3金」就搶下2金。她出席頒獎典禮時戴上價值3億台幣的珠寶項鍊與戒指，慶功宴上也直呼：「如釋重負，去上廁所的時候好緊張，怕不小心，1億2000萬就掉進馬桶裡。」講歸講，她還是承認：「買不起，但是戴一戴的感覺也蠻爽的啊。曾國城以主持界大哥之姿，在《小雁與吳愛麗》只拍了3天、幾場戲，就入圍金馬奬，而且還是票數第2名，僅次於得奬的《角頭—大橋頭》施名帥。他表示這種遺珠之憾感覺開心不起來，可是不難過，希望下次再拍電影，能有多點時間給劇組。楊貴媚在一旁笑虧：「更努力的演員不軋戲，像施名帥與莫子儀都不軋戲，專心演好一個角色。」聽得曾國城說道：「手上的節目是該整理整理了。」曾國城本來有想了得奬感言，「一開始先謝謝自己表演這條路40年，謝謝劇場的朋友，感謝家人對我的支持，電視公務員也不是浪得虛名，謝謝國修老師讓我學會喜劇，懂得擁抱生活。」最後原本想用：「金馬獎，我來了。」做為結語，有些可惜這番話沒法在台上說。夏于喬因為已經看完所有對手的作品，知道大家都很強，自忖就1/5機會，本也沒太大得失心。想不到楊𧫴華以今年得金鐘獎的經驗建議她多向宇宙喊話，說：「我要得獎，我要得獎…」她真的抓著導演老公林書宇的手照喊不誤，也變得緊張，不禁半開玩笑抱怨：「都妳害的啦。」不過楊貴媚的金馬奬座到場後，曾國城、夏于喬、林書宇等全部試拿乾過癮，連片中小童星謝以樂都來試，確認真的比想像中重。後來李安與李屏賓也來和合作過的楊貴媚致意，回味昔日共事時光，曾國城都被李安戲稱是「新秀」，李屏賓則鼓勵大家：「真的入圍即得獎。