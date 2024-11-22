我是廣告 請繼續往下閱讀

美股22日開盤小漲，隨後漲幅起落波動，輝達（Nvidia）小跌拖累台積電ADR與那斯達克指數上漲幅度，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲246.44點或0.56％；標普500指數上漲17.37點或0.29％；那斯達克指數上漲19.17點或0.10％；費城半導體指數下挫8.42點或0.17％。根據《CNBC》報導，輝達股價開盤後下挫，盤中一度報142.98美元，下跌約2.52％。受到輝達不振拖累，台積電ADR也是平盤震盪走軟，盤中報190.54美元，下跌約0.37％。以科技股為主的那斯達克指數表現也因而落後給道瓊工業指數。無論如何回顧本週，美股3大指數都有望以超過1％的漲幅作收，這也標誌著華爾街在美選後逐漸找到下一波走勢的基調。Nuveen首席資訊長馬利克（Saira Malik）表示，「我認為市場終於站穩了腳跟，原因有二，一是已從之前的選後宿醉中恢復過來，二是輝達財報發揮了正面作用」。密西根大學22日發布消費者信心指標，11月份消費者信心為71.8，優於10月份的70.5，但低於經濟學家預期的73.5。