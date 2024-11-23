我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄港區土地開發公司傳出疑似職場霸凌，對此，持股過半的大股東港務公司今（22）日表示，在獲悉媒體報導後，港務公司即刻啟動並成立專案調查小組，以勿枉勿縱的積極態度保護同仁，並盡速調查霸凌案件。國營事業高雄港區土地開發公司，由高雄市政府和港務公司分別持股49%和51%，近日遭爆料曾擔任高雄市工務局長、現任職高雄港區土地開發公司的高階主管，經常在辦公室拍桌咆哮，對員工怒吼，甚至還有孕婦下班到身心科就醫求助。對此，港務公司於今（22）日下午1點41分獲悉媒體報導後，即刻啟動並成立專案調查小組，以勿枉勿縱的積極態度保護同仁，並盡速調查霸凌案件。港務公司表示，112年起已加強宣導防止職場不法侵害案件，並舉辦相關課程，也請子公司高階主管參加課程，以完善員工職場霸凌防治與處理之權益及保障。