高雄港區土地開發公司傳出疑似職場霸凌，對此，持股過半的大股東港務公司今（22）日表示，在獲悉媒體報導後，港務公司即刻啟動並成立專案調查小組，以勿枉勿縱的積極態度保護同仁，並盡速調查霸凌案件。

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國營事業高雄港區土地開發公司，由高雄市政府和港務公司分別持股49%和51%，近日遭爆料曾擔任高雄市工務局長、現任職高雄港區土地開發公司的高階主管，經常在辦公室拍桌咆哮，對員工怒吼，甚至還有孕婦下班到身心科就醫求助。

對此，港務公司於今（22）日下午1點41分獲悉媒體報導後，即刻啟動並成立專案調查小組，以勿枉勿縱的積極態度保護同仁，並盡速調查霸凌案件。

港務公司表示，112年起已加強宣導防止職場不法侵害案件，並舉辦相關課程，也請子公司高階主管參加課程，以完善員工職場霸凌防治與處理之權益及保障。

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