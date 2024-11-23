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▲丟丟妹男友昨日突然貼出一系列丟丟妹身穿婚紗的影片，笑喊：「我好緊張」。（圖／Tommy IG）

▲丟丟妹穿上婚紗走在西門町街頭，喜悅表情藏不住。（圖／丟丟妹臉書）

直播天后丟丟妹（李明珊）靠著強大的帶貨功力，臉書有108萬人追蹤，去年3月她和前夫正式簽字離婚後，認識了新男友髮型師Tommy，對方大她6歲但兩人感情很甜蜜。昨（22）日Tommy就突然曬出一系列丟丟妹身穿婚紗的影片，只見Tommy直呼自己很緊張，丟丟妹則笑說：「我今天要結婚啊！」本以為是兩人真的要步入禮堂，但透過Tommy陸續分享的片段才知道，原來丟丟妹穿婚紗是為了要和歌手屁孩拍MV！丟丟妹昨日突換上婚紗現身西門町，讓大批粉絲好奇她是不是要結婚了，紛紛送祝福喊恭喜。丟丟妹男友Tommy也上傳她穿婚紗的限時動態，直呼「我好緊張」，他還邊錄影邊問丟丟妹：「你願意嗎？」丟丟妹則翻了個白眼回說：「要嫁別人！」後來又開玩笑地說：「我今天要結婚啊」，兩人究竟在賣什麼關子？原來，丟丟妹穿婚紗是為了跟歌手屁孩拍MV，並不是真的要再婚。只見減肥成功的丟丟妹穿上平口設計的白紗後，心情也很忐忑。據《TVBS新聞網》報導，丟丟妹經紀人回應，屁孩在去年底到今年初這段時間幫丟丟妹量身創作了一首歌，MV企劃就是要讓丟丟妹穿婚紗；丟丟妹雖然結過婚，但當初是帶球嫁，所以只有訂婚儀式有穿婚紗，結婚時沒有穿正式的白紗，因此這次體驗也讓她覺得很緊張。經紀人表示，拍攝當天在西門町附近還在辦廟會，所以人潮眾多，丟丟妹穿著婚紗走在路上還有好多人跟她說恭喜，大家都誤會丟丟妹真的要再婚。而這次歌曲也是丟丟妹跟屁孩的首度合作，有獻聲唱一段主旋律，觀眾可以好好期待成品。Tommy事後也貼出和丟丟妹穿婚紗的合照，粉絲看了則紛紛留言，「嚇一跳，以為要結婚了」、「帥」。