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近年歐洲汽車產業不景氣，作為傳統汽車大國的德國首當其衝，不久前福斯（Volkswagen）才傳出大規模關廠、裁員並與工會發生衝突，現在該國知名的汽車零組件供應商博世（Bosch）也宣布裁員逾5千人的計畫，理由是公司轉型速度過慢、與中國進口產品競爭困難等等。綜合《德國之聲》等外媒報導，由於中國製造的電動車價格越來越便宜，使得歐洲製造商保持競爭力變得更加困難，為了因應不斷變化的市場環境、對新技術進行大量投資，博世不得不調整結構並降低成本，以增強自身競爭力。博世高層並表示，隨著經濟放緩，德國新車需求下降，市場整體呈現停滯狀態，而且該公司向電動車、軟體控制車的轉型速度也不如預期。報導指出，博世的裁員計畫將在接下來幾年陸續實施，其中一半以上會發生在德國，具體人數將與工會代表協商後確定。不過，博世工會委員會以及德國最大工業工會IG Metall，都已透過聲明反對裁員，工會委員會副主席賽爾（Frank Sell）揚言，將組織各個層面，共同抵制裁員計劃。幾天前，美國福特汽車公司（Ford）也剛宣布，預計2027年底前，將於歐洲和英國裁掉4000名員工，理由是經濟不利因素、競爭加劇以及電動車銷量低於預期帶來的經營壓力，直言全球汽車業在轉向電動車的過程中持續處於「嚴重混亂」。