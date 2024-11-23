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▲新北市議員李宇翔深夜發文爆料，早在去年6月，就有基層反映首長領導風格問題，並舉出當時的會議紀錄。根據會議紀錄的第六點，同天勞發署會議後的指示事項，竟由謝宜容向大家說出：「有關機關人事調度、首長領導風格事宜，不容置嚎，請所屬機關首長比照辦理。」(圖／新北市議員李宇翔臉書)

勞發署北分署公務員輕生案延燒，北分署長謝宜容遭指涉職場霸凌，在神隱多日後，昨（22）日中午透過影片致歉，勞動部已將謝宜容依2大過免職，並移送監察院審查及追究責任。民進黨籍新北市議員李宇翔深夜發文爆料，早在去年6月，就有基層反映首長領導風格問題，豈料謝宜容卻說出「首長領導風格不容置喙」，當時會議紀錄也曝光了。李宇翔以「謝宜容前分署長今天終於露面道歉了」為題發文，表示雖然她以錄製影片的方式現身，不過影片中她終於向輕生同仁及其家屬致歉，同時也再次向北分署同仁道歉，「不管到底有沒有眼淚、夠不夠真心，我仍認為這個道歉雖晚，但有總比沒有好。」不過話鋒一轉，李宇翔又舉出北分署於去年6月的會議紀錄，他表示，這是謝宜容就任分署長的第3個月，沒想到最早在此時就有同仁向上級勞發署反映有關首長的領導風格。李宇翔指出，根據會議紀錄的第六點，同天勞發署會議後的指示事項，竟由謝宜容向大家說出：「有關機關人事調度、首長領導風格事宜，不容置嚎，請所屬機關首長比照辦理。」下面更接著指出：「署長領導風格不會改變，壓力只會越來越強，請各單位全力以赴，尤其要求或指示事項絕對要落實，本年度雖無KPI，惟平時表現均會列入年度考績依據，絕不鄉愿」等語。李宇翔認為，這份紀錄代表同仁們的陳情，根本下情無法上達，在勞發署這關就被打回北分署處理，甚至還被以考績作為威脅不得再陳情，這樣的情況竟能夠以白紙黑字作為會議紀錄，大家就能明白分署長到底多有恃無恐。李宇翔表示，這起事件讓我們看到國家文官體制存在的弊病，賴清德總統今天也再度向國人致歉，並要求嚴辦此案。期待透過這起教訓，以人事總處為主體，建立一套能夠保障各機關公務人員匿名陳情的管道，並研議各單位事務官合理的輪調制度，才能杜絕政府不再出現下一個謝宜容！