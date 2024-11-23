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▲綺綺（右）經常帶著兒子到球場探班，即便懷孕也沒缺席陳傑憲（左）的比賽。（圖／IG@haileychennn）

▲綺綺（左）要大家別太擔心陳傑憲（右）的傷勢，一家人總算在日本團聚。（圖／IG@haileychennn）

▲峮峮（左圖左、右圖右）和陳傑憲的老婆綺綺（右圖左）是好友，兩人這次在日本看球也有碰面。（圖／IG@haileychennn）

▲韓籍女神安芝儇超喜歡陳傑憲的兒子，不僅跟他玩的不亦樂乎，還直接把小孩抱起來。（圖／IG@haileychennn）

▲小龍女李多慧（左圖左）、林襄（右圖右）也跟陳傑憲的兒子拍照過。（圖／IG@haileychennn）

「台灣隊長」陳傑憲在這次世界棒球12強賽中的表現相當亮眼，他帥氣的外型更被粉絲封為「中職吳奇隆」，不過陳傑憲已經死會，他不僅娶回前中信兄弟啦啦隊的成員綺綺（Hailey），兩人還育2子。而陳傑憲的大兒子其實也在球場亮相過，綺綺經常帶著兒子到球場看比賽，也不忘幫兒子把握機會接近啦啦隊女神；只見綺綺貼出的照片中，不僅安芝儇抱過兒子，李雅英、南珉貞也都忍不住和兒子留下合照，可見兒子的魅力絲毫不輸給爸爸陳傑憲。陳傑憲在昨日與美國隊的比賽中，被觸身球打傷腿部提前退場，讓不少球迷超擔心。事後陳傑憲表示自己沒事，如果今日狀況好的話還是想上場打球，老婆綺綺抵達日本後也第一時間關心老公傷勢，跟大家報平安：「他還可以抱兒子去吃飯啦，應該不用太擔心」。除此之外，綺綺也加碼曬出帶著兒子和啦啦隊女神峮峮在日本的合照，可見雙方的好交情。事實上，綺綺過去也經常帶兒子到球場探班，目前才1歲多的大兒子圓滾滾的眼睛超級可愛，不少啦啦隊女神也都逃不掉兒子的電眼。在今年8月的中職明星賽上，韓籍啦啦隊成員安芝儇看到陳傑憲的兒子，就忍不住跟他玩了起來，甚至最後還親自抱小孩，可見對他有多受喜愛。另外，林襄、李雅英等人看到陳傑憲的兒子也都笑開了花，紛紛和他留下合照。綺綺則在貼文中模仿兒子的語氣笑說，「還有很多跟姐姐的互動，媽媽沒有幫我記錄到，該檢討一下喔」，粉絲看了則紛紛留言，「人生勝利組」、「好羨慕」、「桓寶真的是人生最大的贏家」、「長大後可以炫耀很多年了」、「有夠可愛啦」、「傑憲的兒子真的超可愛的」、「爸爸笑得很爽喔」、「一時不知道要羨慕哪邊」、「怎麼有幾張照片感覺爸爸笑得比兒子還開心呢」。陳傑憲的老婆綺綺早年是義大犀牛職棒隊「犀睛女孩Rhinos Angels」的成員之一，2017年轉隊加入中信兄弟的「Passion Sisters」，當時累積不少粉絲支持。兩人在2021年步入禮堂，綺綺先後為陳傑憲生下2個小孩，經常在社群上分享1家4口的溫馨生活照，讓粉絲感受到滿滿喜悅。這次綺綺也帶著兒子到日本東京巨蛋看球，相信中華隊一定能打出好成績。