美國總統當選人川普（Donald Trump）在社群媒體上宣布，提名美國知名投資家、對沖基金經理貝森特（Scott Bessent），擔任財政部長一職，外界高度關注貝森特將如何影響川普新政府，包含推行激進的美國新關稅政策。
綜合《衛報》等外媒報導，華爾街一直在密切注意川普的財長人選，特別是川普計劃透過關稅重塑全球貿易，而對沖基金經理、Key Square資本管理公司創辦人兼執行長貝森特，就是川普競選團隊的經濟顧問，他還經常出現在財經脫口秀節目中，為川普的經濟政策辯護。
在川普勝選後，貝森特並於《華爾街日報》發表專欄文章，大讚市場對川普獲勝的積極反應，聲稱市場「毫不含糊接受了川普2.0經濟願景」， 並釋放出對美國人對經濟高成長、低通膨低波動，以及經濟復甦的期待。
報導指出，貝森特的主張包含稅收改革、放鬆管制、刺激更多銀行貸款跟能源生產。川普在社群貼文上，大讚貝森特是世界最重要的國際投資人，也是地緣政治跟經濟戰略家。
《路透社》則指出，身為美國第79任財政部長，貝森特將負責確保世界最大經濟體的運作，從徵稅、支付國家帳單、管理國債、監管金融市場，處理和預防市場危機，到監督美國主導的國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）、世界銀行（ World Bank）和其他國際金融機構等等，都將是貝森特的工作範圍。
川普的競選承諾，引起已厭倦通膨的選民深深共鳴，後續貝森特將如何領導川普的經濟團隊，在實施激進關稅制度、撼動全球貿易的同時，又能在混亂中保持市場平靜，將是一大考驗。
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在川普勝選後，貝森特並於《華爾街日報》發表專欄文章，大讚市場對川普獲勝的積極反應，聲稱市場「毫不含糊接受了川普2.0經濟願景」， 並釋放出對美國人對經濟高成長、低通膨低波動，以及經濟復甦的期待。
報導指出，貝森特的主張包含稅收改革、放鬆管制、刺激更多銀行貸款跟能源生產。川普在社群貼文上，大讚貝森特是世界最重要的國際投資人，也是地緣政治跟經濟戰略家。
《路透社》則指出，身為美國第79任財政部長，貝森特將負責確保世界最大經濟體的運作，從徵稅、支付國家帳單、管理國債、監管金融市場，處理和預防市場危機，到監督美國主導的國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）、世界銀行（ World Bank）和其他國際金融機構等等，都將是貝森特的工作範圍。
川普的競選承諾，引起已厭倦通膨的選民深深共鳴，後續貝森特將如何領導川普的經濟團隊，在實施激進關稅制度、撼動全球貿易的同時，又能在混亂中保持市場平靜，將是一大考驗。
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