勞動部勞發署北分署39歲吳姓公務員，疑受分署長謝宜容職場霸凌輕生，案件延燒多日，謝宜容昨（22）日終於露面錄影道歉。時代力量黨主席王婉諭表示，整起事件仍有5大疑點待釐清，並呼籲卓榮泰院長啟動院級調查小組，把曾遭受霸凌離退職夥伴找回來訪談徹底清查，「要把霸凌文化從根拔起，要花費很多力氣。可是如果不這樣做，我們永遠不知道，下一個受害的又會是誰。」
王婉瑜昨晚發文指出，吳姓公務員的離開，其實還有好幾個疑點沒有釐清，這些被掩蓋的真相，不是部長、院長、總統接連道歉，就可以一筆勾消的，「在整個過程中，有很多機會我們可以救下這個年輕的生命，但勞動部守舊、封閉的共犯結構，讓我們一而再、再而三的錯過機會。」
王婉諭依據時間序，共列舉5大疑點：
王婉諭痛批，從「目的良善」的調查報告公布至今，即便各界譁然、部長下台，還是有許多事實還沒釐清，甚至越來越模糊。目前檢調已宣布要介入調查，但司法調查的盲點，就是他終究無法改變組織文化、無法改變整個顢頇的勞動部。
王婉諭也向卓榮泰院長呼籲，現行的勞動部調查機制已徹底失能，請啟動院級調查小組，把曾經遭受霸凌的離退職夥伴找回來好好訪談。同時，更要徹底清查勞動部系統性的職場霸凌，調換、懲處所有在整個霸凌文化與環境中，不斷包庇、放縱，甚至是參與其中的高階主管。
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王婉諭依據時間序，共列舉5大疑點：
- 疑點一，吃案威脅：
- 疑點二、最後稻草：
- 疑點三、冷酷無助：
- 疑點四、藐視死者：
- 疑點五、拖延調查：
王婉諭痛批，從「目的良善」的調查報告公布至今，即便各界譁然、部長下台，還是有許多事實還沒釐清，甚至越來越模糊。目前檢調已宣布要介入調查，但司法調查的盲點，就是他終究無法改變組織文化、無法改變整個顢頇的勞動部。
王婉諭也向卓榮泰院長呼籲，現行的勞動部調查機制已徹底失能，請啟動院級調查小組，把曾經遭受霸凌的離退職夥伴找回來好好訪談。同時，更要徹底清查勞動部系統性的職場霸凌，調換、懲處所有在整個霸凌文化與環境中，不斷包庇、放縱，甚至是參與其中的高階主管。