我是廣告 請繼續往下閱讀

疑點一，吃案威脅：

疑點二、最後稻草：

疑點三、冷酷無助：

疑點四、藐視死者：

疑點五、拖延調查：

勞動部勞發署北分署39歲吳姓公務員，疑受分署長謝宜容職場霸凌輕生，案件延燒多日，謝宜容昨（22）日終於露面錄影道歉。時代力量黨主席王婉諭表示，整起事件仍有5大疑點待釐清，並呼籲卓榮泰院長啟動院級調查小組，把曾遭受霸凌離退職夥伴找回來訪談徹底清查，「要把霸凌文化從根拔起，要花費很多力氣。可是如果不這樣做，我們永遠不知道，下一個受害的又會是誰。」王婉瑜昨晚發文指出，吳姓公務員的離開，其實還有好幾個疑點沒有釐清，這些被掩蓋的真相，不是部長、院長、總統接連道歉，就可以一筆勾消的，「在整個過程中，有很多機會我們可以救下這個年輕的生命，但勞動部守舊、封閉的共犯結構，讓我們一而再、再而三的錯過機會。」王婉諭依據時間序，共列舉5大疑點：2024 年 2 月 20 日，謝宜容遭王安邦次長約談後，隔天， 2 月 21 日就火速發函警告北分署的同仁不可洩漏公務機密。這一件事情，直到現在，勞動部都沒有人願意承認，反倒是一堆捕風捉影的放話新聞滿天飛。請教時任勞動部長許銘春、督導勞發署的次長許傳盛，你們真的完全不知道這件事嗎？你們完全沒有指示嗎？2024 年 11 月 1 日下午，是誰大罵退件「智能就業服務系統需求書」草案，要求吳姓公務員在休假日後的週一11月4日交件？2024 年 11 月 3 日，吳姓公務員週日前往加班。晚間家屬聯絡不上吳姓公務員，據傳有前往北分署找人，當時為什麼沒有人協助她？北分署完全不知道這件事嗎？等到隔天上班才由同仁發現吳員輕生？2024 年 11 月 4 日上午，在現場指揮，拒絕急救人員披上白布、搭乘貨梯的主管是誰？引發後續不尊重死者爭議的，究竟是分署長謝宜容，還是副分署長李燕玲？2024 年 11 月 8 日，在輿論尚未炸鍋、事情真相尚待釐清的時刻，為什麼要等四天，勞動部才宣布啟動調查？王婉諭痛批，從「目的良善」的調查報告公布至今，即便各界譁然、部長下台，還是有許多事實還沒釐清，甚至越來越模糊。目前檢調已宣布要介入調查，但司法調查的盲點，就是他終究無法改變組織文化、無法改變整個顢頇的勞動部。王婉諭也向卓榮泰院長呼籲，現行的勞動部調查機制已徹底失能，請啟動院級調查小組，把曾經遭受霸凌的離退職夥伴找回來好好訪談。同時，更要徹底清查勞動部系統性的職場霸凌，調換、懲處所有在整個霸凌文化與環境中，不斷包庇、放縱，甚至是參與其中的高階主管。