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▲世界棒球12強中華隊捕手吉力吉撈．鞏冠被日本媒體曾為「台灣大砲」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

在11月22日於東京巨蛋舉行的棒球國際賽事「2024第三屆WBSC世界棒球12強賽」超級循環賽中，中華隊以8：2擊敗美國，台灣強打吉力吉撈·鞏冠以「第四棒、指定打擊」身分先發出戰，繳出5打數2安打的表現。身為少數民族排灣族出身的他，對於現場轉播使用符合排灣族發音的中文姓名表示感謝：「真的很棒，謝謝！」在2019年之前，他曾經擁有一個漢語名字叫「朱立人」比賽中，球場響起了「ギリギラウ・コンクアン」（Giljegiljaw Kungkuan）的正確發音。此前，日本媒體在轉播時基於漢字名稱「吉力吉撈·鞏冠」，以「キチリキキチロウ・キョウカン」介紹，與排灣語發音相去甚遠。對此，台灣的少數民族團體「原住民族青年陣線」於11月20日向日本媒體公開呼籲，希望能尊重排灣族傳統，使用正確發音。該團體的公開信詳細解釋了名字的文化背景及正確發音，指出「giljegiljaw」是個人名，「kungkuan」是家屋名，建議正式場合應以全名稱呼。信中還提供了接近原音的片假名表記作為參考。在22日的比賽中，現場播報與轉播終於採用了「ギリギラウ・コンクアン」的讀法。吉力吉撈·鞏冠表示他並不知公開信的事，但很開心自己的名字被正確地讀出來：「今天的發音非常好，很棒。」吉力吉撈·鞏冠曾於2014年至2019年間在美國小聯盟打球，當時使用漢名「朱立人」。2019年後，他改回使用民族名字，並解釋：「這是我的民族名字，我感到非常驕傲，並決定讓它出現在我的球衣上，因為這代表了我的家族與文化。」