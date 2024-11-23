台南地震頻傳，從昨（22）日晚間到今（23）日凌晨，台南已經出現15起地震，其中最大規模達到5.4，發生在昨晚8時40分，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋推估，後續出現比5.4更大地震的機率是5%，目前來看，台南地震序列經過一晚已經有所趨緩，但仍要留意規模4.5左右的餘震出現。
台南地震並非只有在昨晚爆發，其實從11月16至11月23日，台南累積已出現9個顯著有感地震、13個小區域地震，主要分布在佳里、麻豆，從歷史觀測數據來看，1900年後，該區域可以說是「空白帶」，一直都沒有大地震發生；1900年前由於沒有地震儀器，因此是否有大地震出現不得而知。
郭鎧紋說明，以過往經驗來看，嘉南地區有局部地區密集出現地震後，通常會有明顯趨緩，另如1941年中埔大地震就是一個先例，推估昨晚台南地震結束後，會有一段時間的趨緩，截至今（23）日上午10時，也已經有將近8小時沒出現相關餘震。
至於是否還會出現比昨晚規模5.4還大的地震，郭鎧紋表示，只要是討論到所謂的「前震後再主震」，機率就是5%，所以還是要提防；另外中央氣象署地震測報中心也提醒，未來3天內不排除還會有規模4.5左右的餘震。
針對台南地震，郭鎧紋也補充，應該就是學界討論的「台南前緣構造」在作祟，台南前緣構造北起台南將軍區，往南經七股、安南、中西、安平，延伸出海，大致呈南北走向，全長約32.9公里，為逆移構造。
郭鎧紋提及，台南前緣構造很有可能在數百年前發生過大地震，當時沒有偵測數據，後來因沉積物覆蓋，沒有找到相關斷層，直到學者們發現，當地河床因為地盤上升，被切出有高低落差的「河階」，才確定台南前緣構造的存在。近期地震，台南前緣構造需要持續觀察。
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郭鎧紋說明，以過往經驗來看，嘉南地區有局部地區密集出現地震後，通常會有明顯趨緩，另如1941年中埔大地震就是一個先例，推估昨晚台南地震結束後，會有一段時間的趨緩，截至今（23）日上午10時，也已經有將近8小時沒出現相關餘震。
至於是否還會出現比昨晚規模5.4還大的地震，郭鎧紋表示，只要是討論到所謂的「前震後再主震」，機率就是5%，所以還是要提防；另外中央氣象署地震測報中心也提醒，未來3天內不排除還會有規模4.5左右的餘震。
針對台南地震，郭鎧紋也補充，應該就是學界討論的「台南前緣構造」在作祟，台南前緣構造北起台南將軍區，往南經七股、安南、中西、安平，延伸出海，大致呈南北走向，全長約32.9公里，為逆移構造。
郭鎧紋提及，台南前緣構造很有可能在數百年前發生過大地震，當時沒有偵測數據，後來因沉積物覆蓋，沒有找到相關斷層，直到學者們發現，當地河床因為地盤上升，被切出有高低落差的「河階」，才確定台南前緣構造的存在。近期地震，台南前緣構造需要持續觀察。