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▲台南地震頻傳，包括佳里、麻豆、下營，都出現相關群震，11/16至今已累積22個地震。（圖／郭鎧紋提供）

▲近期台南地震時序圖，大多數地震都集中在週五晚間爆發。（圖／郭鎧紋提供）

▲郭鎧紋提醒，目前來看，台南地震序列經過一晚已經有所趨緩，但仍要留意規模4.5左右的餘震出現。（圖／NOWnews資料照）

台南地震頻傳，從昨（22）日晚間到今（23）日凌晨，台南已經出現15起地震，其中最大規模達到5.4，發生在昨晚8時40分，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋推估，台南地震並非只有在昨晚爆發，其實從11月16至11月23日，，主要分布在佳里、麻豆，從歷史觀測數據來看，1900年後，該區域可以說是「空白帶」，一直都沒有大地震發生；1900年前由於沒有地震儀器，因此是否有大地震出現不得而知。郭鎧紋說明，以過往經驗來看，，另如1941年中埔大地震就是一個先例，推估昨晚台南地震結束後，會有一段時間的趨緩，截至今（23）日上午10時，也已經有將近8小時沒出現相關餘震。至於是否還會出現比昨晚規模5.4還大的地震，郭鎧紋表示，，所以還是要提防；另外中央氣象署地震測報中心也提醒，未來3天內不排除還會有規模4.5左右的餘震。針對台南地震，郭鎧紋也補充，應該就是學界討論的在作祟，台南前緣構造北起台南將軍區，往南經七股、安南、中西、安平，延伸出海，大致呈南北走向，全長約32.9公里，為逆移構造。郭鎧紋提及，，當時沒有偵測數據，後來因沉積物覆蓋，沒有找到相關斷層，。近期地震，台南前緣構造需要持續觀察。