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▲楊貴媚出道多年演過無數個媽媽角色，此次在《小雁與吳愛麗》中詮釋出傳統母親的無助與隱忍，演技備受金馬評審肯定。（圖／台北金馬影展執行委員會提供）

▲楊貴媚不可置信地表示：「真的不敢相信，怎麼會是我！」不過下秒她也向另外4位入圍者致歉：「但是對不起，獎握在我手上我就不客氣了。」（圖／myvideo）

第61屆金馬獎今（23）日在台北流行音樂中心盛大舉行，「最佳女配角」獎項競爭激烈，最終由《小雁與吳愛麗》楊貴媚拿下，成功從曾沛慈、陸弈靜、劉奕兒及張榕容4位強敵下脫穎而出。而楊貴媚上個月才勇奪金鐘獎「最佳女主角獎」，如今再度風光得獎，她一上台就忍不住激動喊道：「真的不敢相信！怎麼會是我。」楊貴媚發表得獎感言表示：「今年女配角各個都是優秀的演員，怎麼會是我得獎？每位影后的心路里程都很長，每1位都有很多的精力。各個都是優秀的演員，而且我剛剛看那個片段，我都要掉眼淚怎麼會是我，但是對不起這個獎就握在我手上，我就不客氣了。」楊貴媚曾以電影《無言的山丘》、《洞》、《魯賓遜漂流記》入圍金馬29、金馬35、金馬39，並在金馬41憑《月光下，我記得》一舉奪得最佳女主角獎，上個月也以戲劇《有生之年》拿下金鐘58戲劇節目女主角獎。楊貴媚在《小雁與吳愛麗》中飾演個性倔強的「小雁媽媽」，細膩地將傳統母親面對丈夫外遇、女兒親手弒父入獄的無助與隱忍細膩展現，片中與夏于喬的母女對手戲更是成為本劇精華，還被金馬執委會執行長聞天祥譽為「演技教科書」。