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2024第三屆WBSC世界12強棒球錦標賽超級循環賽，今（23）日上午進行攸關中華隊晉級之路的「美委大戰」，美國隊尋求晉級一線生機，在第2局就先靠著滿壘的機會打回2分，目前5局打完暫時以2：0領先。這一場比賽委內瑞拉若是落敗，中華隊甚至有機會在晚間不用擊敗日本的情況下晉級。昨天委內瑞拉一度在面對日本的比賽中取得領先，可惜引以為傲的牛棚未能守成，被牧秀悟掃出滿貫砲，終場以6：9輸球，未能拿下第二勝，今天這一場對美國的比賽，攸關4隊晉級態勢。美國昨天2：8敗給台灣，晉級的唯一機會是今天以超過9分之差擊敗委內瑞拉，同時台灣要輸給日本，如此他們才有機會以比較對戰優質率晉級。今天2局上，美國隊率先出擊，Termarr Johnson、Drake Baldwin被保送上壘，Luke Ritter敲出安打上壘，一出局後滿壘，Chandler Simpson敲出安打，帶有1分打點。Matt Shaw 滾地球再打回1分，美國隊2：0領先。本場比賽是一場投手戰，美國28歲的右投Touki Toussaint此役掛帥先發，主投4局，被敲2支安打、投出2次保送，送出4次三振無失分，接手他的Antonio Menendez投1局也沒掉分。委內瑞拉不是沒有得分機會但未能把握。委內瑞拉先發投手Jesús Vargas主投4又1/3局，被敲4安、投出3次保送失掉2分。台灣目前戰績1勝1敗，若想晉級冠軍賽，若「台灣輸日本」，只要「」，台灣也可以透過比較「對戰優質率（TQB）」，確保12強冠軍賽資格；但若「美國輸委內瑞拉」，才能晉級。