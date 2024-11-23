國外1名民眾近日在社群平台上po出一張照片，詭異畫面讓許多網友乍看之下都覺得毛骨悚然，甚至將其與外星人相提並論，po文也在短短2天內就吸引超過3千萬點閱。不過仔細審視、分析照片後，會發現一切不過是視錯覺（Optical illusion）導致。
根據《每日郵報》、《紐約郵報》報導，這張令人脊背發涼的照片顯示，1名貌似身穿黑色連帽衫、留著小鬍子的乘客，似乎正在用一隻巨大的眼睛，緊盯著拍照的民眾，五官比例看上去相當怪異，不少人看了都直呼「不舒服」、「外星人在這裡做什麼」、「感覺會心臟病發」。
報導提到，視錯覺有時會讓人感到困惑，不確定自己看到的景象是否正常，畢竟這本身就是透過幾何排列、視覺成像規律等手段，達到「視覺欺騙」的效果；不過也有助於提高注意力，改善大腦和眼睛的協同工作方式。
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然而，仔細觀察後會發現，所謂的巨大的眼睛，其實是耳機，照片人物的真實身分，是1名將連帽衫反穿、戴著耳機，斜躺在飛機座椅上的乘客，而「鬍子」的部分應該是頭髮。
報導提到，視錯覺有時會讓人感到困惑，不確定自己看到的景象是否正常，畢竟這本身就是透過幾何排列、視覺成像規律等手段，達到「視覺欺騙」的效果；不過也有助於提高注意力，改善大腦和眼睛的協同工作方式。