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新加坡航空與法國知名領導香檳品牌路易侯德爾（Louis Roederer）達成獨家協議，將成為全球唯一於機上提供2015年份水晶香檳（Cristal 2015）的航空公司。12月1日起，新航將在空中巴士A380的套房和波音777-300ER的頭等艙提供以卓越品質和細膩口感而備受推崇的2015年份水晶香檳。此項服務最初將適用於新加坡至德里、香港、倫敦、洛杉磯、巴黎、上海、雪梨和東京的航班，並將每3個月輪換至其他航線的套房和頭等艙。2015年份水晶香檳由釀酒大師 Jean-Baptiste Lécaillon 精心釀製，混合了 40% 的夏多內（Chardonnay）和 60% 的黑皮諾（Pinot Noir），原料產自於路易侯德爾七個頂級園的45個葡萄栽種區。該酒款體現了對細節的極致追求，從路易侯德爾特級園採用專屬且永續的栽培方法，到精巧的混釀工藝和長期的窖藏，為香檳增添了深度和優雅。新航客戶體驗高級副總裁楊丕德先生表示，透過兩個世界級頂尖品牌的合作，展現了新航致力於為眼光獨到的旅客們提升旅遊體驗的承諾，「獨家提供2015年份水晶香檳如此優質香檳，為我們的套房和頭等艙旅客帶來愉悅的體驗，並確保他們持續享受由新航提供的頂級旅程。」路易侯德爾總裁Frédéric Rouzaud先生表示，2015年份水晶香檳散發出濃郁美妙的香氣，充滿卓越的活力和輕盈的共振；這是一款雋永的香檳，擁有絕佳的平衡，回應著產地土壤的白堊岩風味，充滿清爽且細緻的氣泡，帶著精確且精雕細琢的新鮮口感。新航品酒顧問李志延是史上首位獲頒「葡萄酒大師（Masters of Wine）」榮譽的亞洲人，她表示，「我們的目標是選用最佳年份的頂級葡萄酒款來提升搭乘新航的飛行體驗，並與機上美食相得益彰。2015年份水晶香檳提供非凡的品酩體驗，深受全球最嚴苛的葡萄酒鑑賞家推崇。」