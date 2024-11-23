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勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭，行政院昨證實，將由民進黨不分區立委洪申翰出任勞動部長。對此，洪申翰今（23）日表示，他相信這個挑戰非常大，但既然接下了，他就會全力以赴。行政院發言人李慧芝昨晚證實，洪申翰出身民間團體，長期為公眾議題發聲，擔任立委期間長期關注勞權，且嫻熟行政立法互動，經行政院長卓榮泰徵詢後，新任勞動部長擬由洪申翰接任。對此，洪申翰中午透過臉書表示，謝謝行政院的邀請，而他心裡也明白，這份邀請的背後，是沈重的期待，因為於內、於外，這個當下，都是勞動部非常艱困的時刻。洪申翰提到，除了必須重拾社會對勞動部作為全國勞動主管機關的信任，更需要重新凝聚部內同仁這段時間低落的士氣，而這也是一體兩面的事。「我很清楚，這會是一個挑戰非常非常大，也不能失敗的任務，但既然接下了，我就會全力以赴！」洪申翰表示，他只有兩天的時間，從立委的工作轉換身份，然後接下來，就要用新的身份，來承擔必須作出改變的責任。洪申翰也說，請不用對他說恭喜，「我們需要的是一起解決問題，一起克服難關，一點一點往前走」。