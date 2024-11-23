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▲案發地點為台中市大里區東榮路，28歲林女把6月大男嬰綁在胸前，加上未戴安全帽慘被撞死，被依過失致死罪嫌送辦。（圖／翻攝畫面）

22日下午3時許，台中市大里區東榮路發生嚴重車禍，61歲黃姓男子騎車違規跨越雙黃線左切，導致對向車道的28歲林姓女騎士閃避不及撞上，雙雙重摔在地，林女綁在胸前的6月大男嬰頭部重創，送醫不治。警方表示，林女將男嬰綁在胸前，加上沒戴安全帽，導致摔車後撞擊頭部，失去生命跡象，林、黃2人將依過失致死罪嫌送辦。警方調查，當時黃男騎車沿東榮路往中興路方向行使，行經西榮路時突跨越雙黃線左切，與對向騎車載著6個月大男嬰的林女發生碰撞，導致男嬰頭部受創，失去生命跡象，緊急送醫搶救後，一度恢復呼吸心跳，但因傷勢過重，仍於凌晨1點半宣告不治。林女、黃男則肢體擦傷，仍在醫院治療中。警方表示，雙方駕駛人酒側值均為0，由於林女仍在醫院救治，尚未製作筆錄，經初步調查，黃男不依規定駛入來車道，將依規定裁罰，至於林女胸前揹掛嬰兒騎車，則違反機車附載人員未依規定、附載座人未依規定戴安全帽規定，2人將依刑法過失致死罪移送偵辦。