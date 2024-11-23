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今(23)日凌晨2時52分許，宜蘭縣五結鄉三興路、五結中路三段路口發生死亡車禍，現場為聯結車與自小客車碰撞，造成3死2傷。警方初步調查，2車經過路口時均未減速，造成自小客車內5名乘客受傷，其中50歲唐姓駕駛及後座39歲林男、24歲黃女傷勢嚴重，送醫搶救後仍宣告不治，奪命瞬間也跟著曝光。警方初步調查，小客車當時行駛在支線道的三興路上，燈號為閃紅燈，連結車則行駛在幹道的五結中路上，燈號是閃黃燈。自小客車內共5名乘客，當時由代駕載著4名友人，從台北到宜蘭參加生日趴，行經三興路、五結中路三段路口時，行經閃燈路口未減速禮讓，導致意外發生。監視器也拍下整起案發過程，當時天空正下著雨，自小客車與聯結車皆未減速，聯結車從左側攔腰衝撞自小客車，小客車受到猛烈撞擊後，車身嚴重變形，當場旋轉180度，接著撞上路旁變電箱，零件噴散一地，嚇壞附近居民，詳細原因仍待警方進一步調查釐清。