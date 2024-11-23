我是廣告 請繼續往下閱讀

發展多元再生能源成為政府目標，台灣再生能源推動聯盟（TRENA）、立法院聯合國永續發展目標策進會22日舉辦「能源轉型2.0關鍵議題座談會」討論有機廢棄物轉化生質能議題，業者指出，生質能廠需要考量到設廠地點，但同樣受到饋電所困，盼政府及台電能出面解決。生質能是指燃燒來自生物體可做為能源的非化石有機物，包括農業廢棄物、畜牧業排泄物等等；據能源署9月統計，生質能裝置容量為83MW。業者指出，台灣未被妥善處理的生質剩餘物達1600萬噸。以生質沼氣為例，一座日處理量200噸至250噸，裝置容量可達2MW。全台可有設置213至267座生質能電廠的潛力，潛在發電裝置容量為426 MW至534MW，年產綠電36億至46億度，相當於半座核3廠。生質能源不像太陽能或是風能直接利用自然資源，它需要相對複雜的程序才能從生物質中將能源萃取出來，但生質能源除了能發電之外，透過結合適當的技術，還能將廢棄物轉化為新的資源，達到減少廢物和增加能源的目標。然而，業者也提到現有發展瓶頸，包括來源料使用、設廠地點，考量到必須要使用農業、畜牧廢棄物，就必須要鄰近來源地以減少運輸成本，然而這些地區的使用分區未必可以滿足設置條件，更可能面臨鄰避效應。其次，好不容易找到設置地點時，又可能因為地處偏遠，所以當地並沒有足夠饋線，讓業者把發出來的電送出去，造成更多卡關。多位業者指出，由於生質能源同時涵蓋能源、環保及農業領域，涉及多項法規和主管機關，亟需政府跨部門協調，明確政策方向與法規，並簡化行政程序，以便業者能夠依循清晰的執行指引，讓生質能源可以是台灣達成2050淨零目標的終極解方。