第3天MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）今（23）日登場，壓軸日大咖表演嘉賓包含(G)I-DLE、aespa、邊佑錫、SEVENTEEN及G-Dragon等。而稍早在紅毯階段中，(G)I-DLE全員身穿「黑天鵝主題」禮服亮眼現身，每位成員都有展現出各自特色，讓全場觀眾眼睛為之一亮，也讓網友們大讚：「果真是女神！」
在MAMA頒獎典禮紅毯階段，(G)I-DLE全員身穿黑色禮服登場，舒華身穿亮片繞脖短禮服，並綁馬尾造型露出脖子線條，同時秀出香肩及細長美腿，雨琦以一身長袖短禮服及長靴亮相，性感中不失帥氣。
至於小娟則是頂著耳下短髮身穿平口黑色小禮服搭配高跟鞋，充滿女王氣勢，薇娟身穿合身長禮服，胸前還有金色鐵片設計，仙氣爆棚像極了女神，Minnie以俐落率性的平口長禮服，展現出婀娜多姿的身體線條。(G)I-DLE在訪談中透露，全員的dress code主題是「黑天鵝」，相當符合團體帥氣又美麗的形象。
而今日MAMA頒獎典禮由金泰梨擔任主持人，陣容更是三日中最精彩的一天，包含(G)I-DLE、aespa、邊佑錫、SEVENTEEN、G-Dragon等，尤其還有消息傳出BIGBANG可能會在舞台上驚喜合體，太陽、大聲昨日也現身機場飛往大阪，讓粉絲們相當期待。
🔴MAMA第三天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費、需跨區）
Mnet TV YouTube（全球／免費、需跨區）
M2 YouTube（全球／免費、需跨區）
KCON official YouTube（全球／免費、需跨區）
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至於小娟則是頂著耳下短髮身穿平口黑色小禮服搭配高跟鞋，充滿女王氣勢，薇娟身穿合身長禮服，胸前還有金色鐵片設計，仙氣爆棚像極了女神，Minnie以俐落率性的平口長禮服，展現出婀娜多姿的身體線條。(G)I-DLE在訪談中透露，全員的dress code主題是「黑天鵝」，相當符合團體帥氣又美麗的形象。
而今日MAMA頒獎典禮由金泰梨擔任主持人，陣容更是三日中最精彩的一天，包含(G)I-DLE、aespa、邊佑錫、SEVENTEEN、G-Dragon等，尤其還有消息傳出BIGBANG可能會在舞台上驚喜合體，太陽、大聲昨日也現身機場飛往大阪，讓粉絲們相當期待。
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典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
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舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
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