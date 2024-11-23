我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容炎上，行政院長卓榮泰直接下令免職，但謝宜容仍認為，對下屬嚴厲是主管的管理風格。但帶兵嚴厲不代表就非要對下屬霸凌不可，若非要做到「霸凌」程度才管得動人，這代表反而代表主官根本不懂得管理。英明的領導應對事不對人，且除了懲處、刁難，更重要是要懂得帶心。一、一視同仁不少被霸凌者都會感覺被針對。為什麼會被針對，就是因為一樣都是員工，命運卻大不相同，有人可以跟主管稱兄道弟，有的人卻要做牛做馬、形同奴隸。當主管最忌諱有小圈圈，若形成小圈圈，非我族類處處被刁難，當然就會心生憤恨，因此身為主管，最重要的就是要對下屬一視同仁，若要嚴格，就是對所有人都要嚴格，不能有人在這樣的氛圍下，卻可以作威作福。二、賞罰分明主管想走「酷吏」風格，也不是不行，但不能永遠只有懲處，總認為下屬做得好是應該的。謝宜容霸凌案爆發後，不少公務機關也都傳出霸凌事件，而最常見的控訴，就是工時過長，卻連加班費都沒有。要求下屬多花時間處理業務，該給的就要給，加班費只是基本，卻總有主管連加班費也要省。「有功無賞、打破要賠」，久而久之，大家一定都一起擺爛，劣幣驅逐良幣，對團隊不是好事。三、有同理心但無論如何，最重要的是就是主管對所有部屬，都要將心比心。多數的主管都是由基層一路往上爬，自己還不是主管的時候，最討厭怎樣風格的主管，當上主管後，就不要變成自己討厭的樣子。若得天獨厚，獲更高層賞識空降當主管，更應把握得來不易的機會，否則只靠關係升官，不願與下屬同甘與共，也很難讓人敬重的主管。領導是一門高深的學問，上述三點只是基本的原則，但如果連這三點都做不到，絕對不是一名及格的主管。謝宜容不只做不到上述三點，還動不動就大聲謾罵下屬、丟公文，這與管理風格毫無關係，是謝宜容自己的情緒控管，也出了很大問題。奉勸謝宜容，還有很多愛霸凌的長官，別再把「個人管理風格」當藉口了。