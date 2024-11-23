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▲參訪團員與泰方代表合影留念，背景為Terminal 21購物中心內。（圖／商研院提供）

隨著東南亞地區經濟穩步增長，年輕消費者群體崛起以及中產階級的擴張，當地消費者的食品需求和生活方式發生顯著變化，市場呈現出創新與多樣化的趨勢。商研院嗅到東南亞市場商機，並協助業者因應變化，於11月籌組「泰國曼谷餐飲市場商機探勘團」率領7家台灣餐飲業者前往泰國進行市場考察。本次參團的台灣業者涵蓋多個食品領域，包括火鍋、炸物、甜品、日式料理及食材等。探勘團拜訪了當地知名集團百貨與代理商，協助台灣業者與泰國通路建立聯繫管道，同時深入了解市場需求，為台灣餐飲品牌進軍東南亞奠定基礎。由於泰國的飲食文化與台灣相似，且泰國的零售市場競爭激烈，台灣業者進駐泰國的誘因十分明顯。在此次活動中，參團業者參訪了當地四大高端購物中心，包括泰國Italthai 集團旗下的River City Bangkok、LH Mall & Hotel集團旗下的Terminal 21、The Mall集團的EmSphere以及尚泰集團的Central World。業者對於這些集團提供的品牌曝光和市場輔導方案表示濃厚興趣，尤其是這些集團除了協助新進駐品牌提升曝光度，還提供市場進入策略和品牌推廣的支持，對台商提升品牌知名度具有重要幫助。此外，泰國River City Bangkok的行銷模式也引起了業者的關注。該百貨不僅幫助新創品牌進行曝光，還將美食街打造成藝術裝置，吸引大量人潮，並成為當地的文化焦點，這一模式為台灣業者開拓市場提供新的靈感。Terminal 21與EmSphere則因其地標性的地位與便捷的交通條件，成為本次團員規劃快閃店的理想場所；CRG代理商的合作則是進入泰國餐飲市場最合適的敲門磚。商研院指出，本次參團的7家台灣餐飲業者，都認同泰國食品市場具備巨大發展潛力，並計劃與當地百貨及代理通路進行合作，設立快閃店或直接進駐當地市場。這些業者對泰國市場的關注顯示出台灣品牌在東南亞地區逐步擴張的戰略。商研院為協助台灣業者進一步布局新南向市場，持續觀察潛力產業，並不定期率團前往東南亞目標市場當地考察，進一步了解當地商情與需求，尋求台灣業者在當地發展之機會，以幫助減少市場研究成本，加速布局國際市場的機會。