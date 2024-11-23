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▲阿信突襲「BOOM！怪物星人」練舞。（圖／阿信IG）

天團五月天近期在上海開唱，舉辦「5525回到那一天」巡迴演唱會，主唱阿信昨（22）晚在演唱會後開了直播，曝光「超香畫面」，原來是跑到健身房盯旗下女團「BOOM！怪物星人」排練，更用各種角度拍攝她們排舞，爆出不少「極樂畫面」。由琳誼、「小魏」魏嘉瑩、「小V」郁采真以及溫妮組成的「BOOM！怪物星人」，在去年10月正式組團出道，還舉辦多場「怪星音樂祭」，人氣非常高，而她們也將在今（23）日晚間在上海開唱，幾人練舞到半夜，希望能帶給粉絲最好的演出，也讓阿信感嘆：「她們出道1年了，從不會跳舞，到現在有一些些的進步，真的不容易，當初被我強迫去跳舞，心中可能也是一千個問號。」有趣的是，「BOOM！怪物星人」在練舞期間，也不忘製造「笑果」，曬出許多「極樂畫面」，像是小魏突然跑去幫琳誼按摩，讓阿信哭笑不得，順帶爆料4位團員都是人來瘋：「製作這個女團要保持最遠的距離，因為她們都很瘋。」