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不肖分子為了掩飾犯罪事實，所出花招千奇百怪，近日荷蘭一個警察局就在臉書上發文，聲稱在一次搜查毒品的行動中，發現1個看起來像是石雕的東西，好奇之下拿去驗毒，竟發現這是一尊「搖頭丸娃娃」，直呼：「我們知道毒品有很多形狀和大小，但還是時不時會遇到一些『特殊』的案例。」根據《BBC》報導，荷蘭多格蒙（Dongemond）警察局轄管奧斯特豪特（Oosterhout）、海特勒伊登貝赫（Geertruidenberg）等地區，在近日一次大規模的毒品搜查中，發現一個將近2公斤重的石雕娃娃，外型酷似歐洲傳說中的地精（gnome）。警察認為在毒品藏匿的地點擺放這樣一個娃娃，本身就是件奇怪的事，靈機一動，決定測試它是否含有精神藥物或興奮劑等物質；結果發現，整尊娃娃都是用亞甲二氧甲基苯丙胺（MDMA，搖頭丸）製成的。由於娃娃呈現摀住嘴的姿態，警察還打趣道：「娃娃本人顯然也受到了驚嚇。」