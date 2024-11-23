我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊晉級2024第三屆WBSC世界12強棒球賽冠軍戰，隨著稍早美國6：5擊敗委內瑞拉，球隊確定可以打進冠軍戰，這也將球隊的本屆的總獎金持續推高，除了國光獎金每人500萬，WBSC也至少可以拿到75萬美元（約合2439萬新台幣） 的獎金，另外還有辜董給的4000萬元，團隊成員可謂是大豐收。稍早球員們圍著觀看委內瑞拉對美國一戰的影片，郭俊麟也拍下在確定晉級後的那一刻，全隊開心慶祝、歡呼的影片。這一次12強賽四強，4隊打得激烈，中華隊在今天賽前戰績1勝1敗，若想晉級冠軍賽，最直接的方式就是「美國贏委內瑞拉、台灣贏日本」；若「台灣輸日本」，只要「美國贏委內瑞拉，且分差不超過8分」，台灣也可以透過比較「對戰優質率（TQB）」，確保12強冠軍賽資格；但若「美國輸委內瑞拉」，台灣必須「贏日本2分以上」才能晉級。隨著稍早委內瑞拉5：6不敵美國，日本直接晉級冠軍戰，而由於美國只贏1分，現在中華隊就算今晚輸給日本，也確定可打進冠軍戰。這場比賽中華隊也透過直播關心戰情，球員們圍在一起看比賽，在看到美國隊抓下最後出局數的那一刻，大家雀躍地情緒也瞬間爆發、發出震耳欲聾地歡呼聲。中華隊投手郭俊麟從今天比賽期間就不斷在社群網站上發文，戰情不利時他「......」，戰情有利時又寫到「666666」。最後他分享一則影片，是美國隊6：5贏球之時，中華隊球員們興奮狂吼，迎接冠軍戰的到來。球迷也在底下回覆道：「要好好謝謝富藍戈」、「國光獎金至少每人500萬 團隊獎金至少75萬美元 加棒協給團隊的5000萬獎金」、「怎麼比自己贏球還激動啦」、「請富邦給富蘭戈十年合約以示感謝」、「必贏多昨天裂開 勝騎士沒簽證 富蘭戈送分 愛旅台洋將」。依國光體育獎章及獎助學金頒發辦法規定，台灣隊如果奪冠，每名球員可獲獎助學金700萬元，第2、3名分別是500萬元、300萬元。也就是說中華隊本屆最低可拿國光獎金500萬，上看700萬，視明天冠軍戰成績而定。另外，中華棒球協會理事長辜仲諒辜仲諒理事長為鼓勵選手全力以赴、為國爭光，已允諾發放新臺幣4000萬元，希望將錢花在刀口上，用於教練、球員和後勤團隊；若奪冠還將自掏腰包，再加碼新臺幣3000萬元獎金。而WBSC本身也針對12強賽設立了詳細的獎金結構，不僅包括名次獎金，還涵蓋每場比賽的勝場獎金。以下為獎金分配細節：冠軍：150萬美元（約合4878萬新台幣）亞軍：75萬美元（約合2439萬新台幣）季軍：50萬美元（約合1626萬新台幣）第4名：35萬美元（約合1138萬新台幣）第5名：30萬美元（約合976萬新台幣）第6名：25萬美元（約合813萬新台幣）第7-12名：18萬美元（約合586萬新台幣）