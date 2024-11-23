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▲小蠻和她的孩子「Murphy」。（圖／翻攝自小蠻IG）

小蠻（王承嫣）和邵翔婚後育有1子，夫妻倆時常在社群平台分享日常生活，小蠻今（23）日無預警宣布噩耗，就是他們領養的波音達幼犬，才到家2天就病逝，檢查出來是「犬小病毒性腸炎」，住院3天仍回天乏術，小蠻不甘心、自責，認為自己一定哪裡做錯了，怎麼會還沒讓牠享受到被愛的日子就離開，讓許多粉絲湧入幫加油打氣。小蠻和邵翔領養不到一週的狗狗病逝，她在社群皮台分享起因，因為換了新家，空間很適合養大狗，今年才送走16歲狗兒子滾滾的她，鼓起用氣上網找了很多領養社團，讓她遇到一隻才剛被救出來的，2個月大的波音達犬，他們幫牠取名叫做「Murphy」。為了讓Murphy有安全感，邵翔還陪牠睡了2個晚上，沒想到幸福的日子僅維持2天，第二天開始，Murphy開始拉血便加嘔吐，送去醫院診斷出是存活率最低的「犬小病毒性腸炎」，小蠻說，「這個可怕的病毒只能靠自體免疫力，住院3天，醫生使用支持療法，我們每天都去幫她加油，我更是照三餐打給醫生，拜託醫生麻煩幫忙照看。」到後來Murphy開始變得虛弱，眼睛也不再張開，小蠻焦慮的心只增不減，後來接到醫院的電話，一家三口都哭了，小蠻說，「我沒有準備好面對牠離開，因為我一直篤定她會撐過去然後回家，跟我們一起過上幸福快樂的日子。」小蠻陷入自責，一直檢視自己是不是少做了什麼，「我不甘心，我不甘心她沒有跟我們過上被愛與幸福的日子，就這麼離開！」邵翔告訴她，「起碼她來了我們家過了好快樂的2天，她在好溫暖的地方待了2天，然後她有家了，有家人了，我們就是她的家人。」小蠻最後寫下，「我愛妳、謝謝妳、原諒我、對不起。」願Murphy在天堂過得無憂無慮，不少粉絲都湧入關心，也提醒她，「離開前遇到你們，牠是幸福的。」