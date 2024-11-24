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▲《換乘戀愛》第1季敏英（右）、周輝（左）在節目最後選擇復合。（圖／敏英IG）

▲海恩（左）、賢圭（右）是《換乘戀愛》三季唯一一對換乘成功的情侶。（圖／tvN）

▲娜妍（左）、熙斗（右）在節目中常常吵架。（圖／娜妍IG）

▲宥靜（右）原本不想復合，在節目最後終於被昌鎮（左）打動。（圖／尚貞IG）

▲尚貞（右）、敏亨（左）在節目中常常因為一些小事吵架。（圖／尚貞IG）

▲多惠（左）、東鎮（右）交往13年後分手，今年7月宣布復合。（圖／多惠IG）

▲書景（右）、周元（左）在節目結束3個月後復合。（圖／tvN）

韓國綜藝節目《換乘戀愛》找來因多樣原因而分手的情侶們聚在一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情，已分手的五對情侶入住同一間屋子朝夕相處，可看到前任與別人互動或曖昧，讓人看了多巴胺大飆升！日前節目方面宣布將要推出衍生節目，集結1到3季的部分演出者們一起出去旅行，光想像就已經太期待。《NOWnews今日新聞》特別整理出三季以來湊成的情侶們，不過幾乎都是復合，僅有第二季的海恩、賢圭是換乘成功！第一季的人氣女敏英，在節目中也有其他嘉賓熱烈追求，讓周輝整個變成「嫉妒的化身」，節目後期常常把氣氛搞得很僵，最後敏英重新選擇周輝時，也有不少觀眾無法理解，不過兩人下節目後甜蜜蜜，穩定交往至今。《換乘戀愛》三季以來唯一一對換乘後下節目還成功交往的，就是海恩、賢圭了！海恩從一開始一心向著6年前任，每天哭哭啼啼想挽回，到賢圭一登場後，一句：「明天見，姐姐。」直接變偶像劇畫風，最後兩人牽手成功，到現在也甜蜜交往中。而選擇復合的娜妍、熙斗則是被說「結婚證永遠比離婚證多一本」的經典冤家組合，個性天差地遠的兩人，在節目中吵架吵不停，各種鬼打牆讓觀眾看了都暈頭轉向，不過對彼此的愛意終究戰勝了這一切，復合成功的他們還常常被敲碗婚禮要去高尺巨蛋辦！第三季被說根本是《復合戀愛》，其中宥靜和昌鎮是令人最意外的一對，雖然昌鎮是一心想復合，但節目中宥靜始終抱持著「絕對不會復合」的心態，跟另一位嘉賓周元也相處的非常好，沒想到最後她竟被昌鎮打動，兩人重新牽起彼此的手。這一對也是讓觀眾看得稍嫌煩躁，尤其吵架理由都讓人摸不著頭緒，像是因為敏亨穿著尚貞很喜歡的衣服去跟別的女生約會，尚貞就氣到哭吵了一整晚，最後兩人選擇復合，說意外好像也不是很意外啊！偶像女團成員出身的多惠和男友東鎮，交往13年後分手，在節目中多惠各種想挽回，東鎮卻鐵了心想分開，讓多惠幾乎每集都在哭，觀眾也跟著揪心。直到節目結束後3個月，7月時多惠突然在自己的IG上宣布兩人復合，根據其他嘉賓爆料，節目結束後多惠跑去加拿大遊學，他們會故意在東鎮耳邊說多惠很多追求者，激起東鎮的危機意識，最後兩人才終於復合成功。當初節目播出前的預告中，周元的一句：「如果你跟我說『親愛的對不起』，我們就不會來《換乘戀愛》這種節目了！」引發觀眾的好奇與關注，節目中一開始是周元想復合，卻老是看到書景和不同男嘉賓互動親密，之後周元也轉頭和宥靜多次約會，換書景開始想挽回，然而時機已經錯過。雖然節目中沒有復合成功，但兩人同樣在節目結束3個月後，由周元在YouTube頻道宣布復合。